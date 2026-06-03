Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2026'da memur maaş katsayılarına yapılacak yasal artışın kıdem tazminatı tavanı üzerindeki teknik etkilerini masaya yatırarak emeklilik planı yapan çalışanlar için hayati bir uyarıda bulundu. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut 64.948 TL'lik tavan fiyatın Temmuz ayı itibarıyla tahmini 74.042 TL seviyesine fırlayacak olması, yüksek gelir grubundaki çalışanlar adına çalışılan her yıl için devasa bir avantaj yaratıyor. Özellikle brüt maaşı yüksek olan ve 20 yıl kıdemi bulunan bir işçinin haziran ayı yerine temmuzda emeklilik dilekçesi vermesi durumunda cebine fazladan tam 181.900 TL gireceğini belirten uzmanlar, mecburi olmayan fevri kararlardan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.