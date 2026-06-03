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Ekonomi
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Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2026'da memur maaş katsayılarına yapılacak yasal artışın kıdem tazminatı tavanı üzerindeki teknik etkilerini masaya yatırarak emeklilik planı yapan çalışanlar için hayati bir uyarıda bulundu. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut 64.948 TL'lik tavan fiyatın Temmuz ayı itibarıyla tahmini 74.042 TL seviyesine fırlayacak olması, yüksek gelir grubundaki çalışanlar adına çalışılan her yıl için devasa bir avantaj yaratıyor. Özellikle brüt maaşı yüksek olan ve 20 yıl kıdemi bulunan bir işçinin haziran ayı yerine temmuzda emeklilik dilekçesi vermesi durumunda cebine fazladan tam 181.900 TL gireceğini belirten uzmanlar, mecburi olmayan fevri kararlardan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

#1
Foto - Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

"İş Kanunu açık ve nettir. Bir işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini geçemez. Geçmiş dönemlerde bu sınırı aşmak hapis ve para cezası demekti. 2003 yılında yürürlüğe giren yeni kanunla bu cezalar tarihe karıştı. Ancak Yargıtay içtihatları son derece katıdır. Ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavan delinemez. Asgari ücretle çalışanların tazminatı ise doğrudan asgari ücret artış oranına göbekten bağlıdır.

#2
Foto - Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

Hâlen yürürlükte olan kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak hesaplanıyor. Bugün, yani 01 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında tavan 64.948,77 TL olarak uygulanıyor. Bir önceki dönemde bu rakam 53.919,68 TL idi. İşte bu çizgi, 01 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden çizilecek. Temmuz ayındaki artışta toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı başrolü oynuyor. Ocak-Nisan dönemindeki 4 aylık kümülatif enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme ilavesiyle birlikte yüzde 10,51'lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda.

#3
Foto - Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini aktaran Karakaş, Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki Mayıs (yüzde 1,89) ve Haziran (yüzde 1,52) beklentilerine göre, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 18,58 oranında bir artış ihtimalinin belirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: Neticede, Temmuz 2026 memur maaş zammının yüzde 7'lik toplu sözleşme payıyla birlikte ortalama yüzde 14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

#4
Foto - Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

Beklenen yüzde 14'lük artış ihtimali gerçekleşirse ne olacak? Hâlen 64.948,77 TL olan kıdem tazminatı tavanı tam 74.042 TL seviyesine fırlayacak. Bu da yüksek gelirli bir çalışan için çalışılan her yıl adına fazladan yaklaşık 9.095 TL demektir. Çarpıcı Bir Örnek: Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir. Temmuz Artışı: Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.

#5
Foto - Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

Kazanç: 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girecek. “Acele işe şeytan karışır.” Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı, her yıl için büyük bir kayıp doğurur.

#6
Foto - Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek

Tavanın altında maaş alanlar ile asgari ücretliler için ise panik yapacak bir durum bulunmuyor. Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yıllık 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Dolayısıyla, brüt maaşı tavanın altında kalan çalışanlar için Temmuz ayında erken ya da geç ayrılmak herhangi bir mali kayıp veya avantaj oluşturmuyor."

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