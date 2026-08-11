Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Uraloğlu, NTV’de yaptığı açıklamada, “Öncelik demiryolunda olacak, çok net. Sonrası otoyol. Sırasında petrol boru hatları ve enerji nakil hatları. Demiryolu projesinin maliyeti 15-20 milyar dolar arasında. Dünyanın 250 büyük müteahhit firmanın 50 tanesi Türk. Kalkınma Yolu’nun petrol karşılığı yapılması, Türk firmaları tarafından yapılmasıdır. Bu tür projeleri, 1200 kilometrelik çok iddialı bir projeden bahsediyoruz, Türkiye’de 4 bin kilometreden fazla yüksek hızlı tren yolu inşaatımız var. Bunun 3 bin kilometresini 2028 yılına kadar bitireceğiz. Böyle bir projeyi de 4-5 yılda bitirebiliriz” dedi.