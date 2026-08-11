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Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

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Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dünyanın merakla beklediği projeyi petrol ve doğalgaz karşılığında yapacağını açıkladı.

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Foto - Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında inşa edilecek Kalkınma Yolu’yla ilgili detaylı açıklamalar yaptı. Projenin Petrol ve doğalgaz karşılığı bir anlaşma olduğunu, güzergah ve finansmanın netleştiğini belirten Uraloğlu, projenin Türk müteahhitler tarafından yapılacağını açıkladı.

#2
Foto - Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Uraloğlu, NTV’de yaptığı açıklamada, “Öncelik demiryolunda olacak, çok net. Sonrası otoyol. Sırasında petrol boru hatları ve enerji nakil hatları. Demiryolu projesinin maliyeti 15-20 milyar dolar arasında. Dünyanın 250 büyük müteahhit firmanın 50 tanesi Türk. Kalkınma Yolu’nun petrol karşılığı yapılması, Türk firmaları tarafından yapılmasıdır. Bu tür projeleri, 1200 kilometrelik çok iddialı bir projeden bahsediyoruz, Türkiye’de 4 bin kilometreden fazla yüksek hızlı tren yolu inşaatımız var. Bunun 3 bin kilometresini 2028 yılına kadar bitireceğiz. Böyle bir projeyi de 4-5 yılda bitirebiliriz” dedi.

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Foto - Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında hali hazırda Gaziantep'e kadar olan bölümde demiryolu eksikliği olduğunu söyledi. Bu çerçevede muhtemelen bir fon kurulacağını aktaran Uraloğlu, “Orayı besleyecek kadar akarın fona düzenli olarak aktarılması ve dolayısıyla yapılacak imalatların bedellerinin de müteahhitlere yapılması sağlanacak. Irak ile alternatif bir finans arayışında değiliz.

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Foto - Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Onlar karşılayacak. Bizim tarafta hali hazırda Ovaköy’den Gaziantep'e kadar olan bölümde bizim demiryolumuz yok. Nusaybin’de var. İlk etapta bununla bağlantıyı sağlayabiliriz. Ama yüksek standartlı hattı da Gaziantep’e ulaştırmalıyız. Bizim ülkemizde de 500 kilometreye yakın demiryolunun yapılması lazım. Bununla ilgili de kaynak noktasında AB ile görüşmelerde ‘biz buna kesinlikle destek veririz’ diyorlar. Onlarla da görüşüyoruz” ifadesini kullandı.

#5
Foto - Anlaşma yapıldı: Türkiye petrol ve doğalgaz karşılığında orayı yapacak

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili, “Proje bitseydi Hürmüz Boğazı gündem olmazdı. Dolayısıyla bize alternatif güzergahlar lazım. Normal zamanda bile alternatif güzergahlarımızın olması lazım. Bu anlamda Kalkınma Yolu'nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz by-pass ediliyor olacaktır” diye konuştu.

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