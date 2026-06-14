WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Teknoloji devi Meta, milyarlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp için asgari sistem gereksinimlerini yükselterek eski model cihazları gözden çıkardı. Şirketin sinsi bir performans ve güvenlik güncellemesi bahanesiyle aldığı bu radikal karar neticesinde, dünya genelinde milyonlarca iPhone, iPad ve Android cihazda WhatsApp uygulaması bir daha açılmamak üzere tarihe gömülecek.