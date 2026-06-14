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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!
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WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Teknoloji devi Meta, milyarlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp için asgari sistem gereksinimlerini yükselterek eski model cihazları gözden çıkardı. Şirketin sinsi bir performans ve güvenlik güncellemesi bahanesiyle aldığı bu radikal karar neticesinde, dünya genelinde milyonlarca iPhone, iPad ve Android cihazda WhatsApp uygulaması bir daha açılmamak üzere tarihe gömülecek.

#1
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Meta, WhatsApp'ın minimum sistem gereksinimlerini yükseltmeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı iPhone, iPad ve Android cihazlar artık uygulama desteği alamayacak. Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp için minimum sistem gereksinimlerini güncelledi.

#2
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

ÇOK SAYIDA CİHAZA GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLİYOR Şirketin aldığı yeni kararla birlikte bazı eski model iPhone, iPad ve Android cihazlarda WhatsApp desteği sona erecek.

#3
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın yeni sürümlerini kullanabilmek için cihazların belirlenen işletim sistemi şartlarını karşılaması gerekecek. Aksi halde kullanıcılar uygulamaya erişemeyecek ve güncelleme alamayacak.

#4
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

HANGİ SÜRÜMLER GEREKİYOR? Meta'nın duyurusuna göre Apple cihazlarda WhatsApp kullanabilmek için en az iOS 15.1 veya iPadOS 15.1 sürümünün yüklü olması gerekiyor.

#5
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Android tarafında ise Android 6.0'ın altındaki işletim sistemlerine sahip cihazlar artık desteklenmeyecek.

#6
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Şirket, değişikliğin güvenlik, performans ve yeni özelliklerin sağlıklı çalışabilmesi amacıyla yapıldığını belirtti.

#7
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

DESTEK ÇEKİLEN iPHONE MODELLER ŞÖYLE Yeni düzenleme kapsamında aşağıdaki Apple cihazları WhatsApp desteğini kaybedecek:

#8
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

- iPhone 6s - iPhone 6s Plus - iPhone SE (1. Nesil) - iPhone 7 - iPhone 7 Plus - iPad Air 2 - iPad mini 4

#9
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Apple cihazlar için destek sonlandırma tarihi ise 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

#10
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

ANDROID'DE SON TARİH 8 EYLÜL Android işletim sistemli cihazlarda ise Android 6.0'ın altında kalan modeller için WhatsApp desteği 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

#11
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

Uzmanlar, kullanıcıların veri kaybı yaşamamak için sohbet geçmişlerini yedeklemeleri ve cihazlarının işletim sistemi sürümünü kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

#12
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

#13
Foto - WhatsApp kullananlara kötü haber! Akıllı telefonları çöpe attıracak karar sonrası milyonlarca cihazda destek tamamen bitiyor!

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