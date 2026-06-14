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#1
Foto - Arda Turan, Ukrayna’da yılın teknik direktörü seçildi

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

#2
Foto - Arda Turan, Ukrayna’da yılın teknik direktörü seçildi

Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

#3
Foto - Arda Turan, Ukrayna’da yılın teknik direktörü seçildi

Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

#4
Foto - Arda Turan, Ukrayna’da yılın teknik direktörü seçildi

Transfer çalışmalarına da devam eden Ukrayna temsilcisi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

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