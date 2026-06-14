Arda Turan, Ukrayna’da yılın teknik direktörü seçildi
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.
Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.
Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.
Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.
Transfer çalışmalarına da devam eden Ukrayna temsilcisi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
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