Diplomat ve savcı olarak görev yapmış, orduya katılmıştı Kral Vajiralongkorn'un ilk evliliğinden 7 Aralık 1978'de dünyaya gelen Bajrakitiyabha, hukuk eğitimi almış, diplomat ve savcı olarak görev yapmıştı. Prenses, Tayland'ın Avusturya, Slovenya ve Slovakya Büyükelçisi olarak görev yaparken, kadın mahkumların hakları ve cezaevi reformları konusunda yürüttüğü çalışmalarla da tanınıyordu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli görevler de üstlenmişti. Prenses 2021 yılında ise orduya katılmıştı.