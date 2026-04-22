Yayla yolunda zorlu göçler başladı
IHA Giriş Tarihi:

Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Yaklaşan Mayıs ayı birlikte yayla yolcusu besiciler, göç yolları üzerinde bulunan karayollarında sürüleri ile görülmeye başlandı.

#1
Foto - Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Artvin’de havaların ısınmasıyla birlikte yayla göçleri başlarken, besicilerin karayolunda verdiği zorlu yolculuk görüntülendi.

#2
Foto - Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Yaylalara ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden sürüler, zaman zaman karayollarında gözleniyor.

#3
Foto - Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Karayollarında yoğun araç trafiğiyle karşı karşıya kalan sürüler, hem sürücülere hem de besicilere zor anlar yaşatıyor.

#4
Foto - Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 500 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Çetin Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç sezonu başladı.

#5
Foto - Yayla yolunda zorlu göçler başladı

Karayolunda hem hayvanlarımızla ilgileniyoruz hem de araç trafiğiyle uğraşıyoruz. Zorlu serüven başladı" ifadelerini kullandı.

