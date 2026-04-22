  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir? Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu... Serasında üretip hem ihraç ediyor hem pazarda satıyor Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül Yerli turistlerin harcaması yüzde 32 arttı! Seyahate çıkanların harcama miktarı belli oldu Sosyal medya için e-Devlet zorunluluğu! VPN’e yaş sınırı geliyor Türkiye Korkut hava savunma sistemini aktif etti: Gökyüzünde önüne gelen ne varsa düşürdü
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Altın borcu verenler yandı: 10 yılı geçiren, alacağını bir daha göremeyebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın borcu verenler yandı: 10 yılı geçiren, alacağını bir daha göremeyebilir

Altın fiyatlarındaki rekor artışla birlikte yaygınlaşan altın üzerinden borçlanma yöntemi, beraberinde ciddi hukuki riskleri ve 10 yıllık zaman aşımı tehlikesini getiriyor. Türk Borçlar Kanunu uyarınca, borcun verildiği tarihten itibaren 10 yıl içinde talep edilmeyen altın alacakları için dava açma hakkı ortadan kalkabiliyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için verilen altının miktarı ve türünün yazılı bir belgeyle kayıt altına alınmasını, mesaj kayıtları ve banka dekontlarının delil olarak saklanmasını öneriyor.

#1
Artan altın fiyatları nedeniyle vatandaşların birikimlerini altına yönlendirmesi, borç verme alışkanlıklarını da değiştirdi. Nakit yerine altın üzerinden yapılan borç ilişkileri yaygınlaşırken, bu durum beraberinde hukuki sorunları da gündeme taşıdı. Uzmanlar, altın borçlarında zaman aşımı ve ispat yükümlülüğü gibi kritik başlıklara dikkat çekiyor.

#2
Türk Borçlar Kanunu kapsamında altın alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Bu süre, borcun verildiği tarihten itibaren başlıyor. Belirlenen süre içerisinde alacağını talep etmeyen kişiler için hak kaybı söz konusu olabiliyor. 10 yılın dolmasının ardından alacaklı tarafın dava açma hakkı ortadan kalkabiliyor. Bu nedenle uzun süre bekleyen kişilerin gecikmeden hukuki yollara başvurması gerektiği ifade ediliyor.

#3
Uzmanlar, altın borcu verirken mutlaka yazılı bir belge düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Verilen altının miktarı ve türünün açık şekilde kayıt altına alınması, ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklarda önemli rol oynuyor. Sözlü anlaşmalar ise ispat açısından ciddi sorunlar yaratabiliyor. Bu nedenle taraflar arasında yapılan işlemlerin mümkün olduğunca resmi belgeye bağlanması öneriliyor.

#4
Altın alacağı davalarında mahkemeler, farklı türde belgeleri delil olarak değerlendirebiliyor. Mesaj kayıtları, banka dekontları, senetler ve yazılı sözleşmeler bu kapsamda öne çıkıyor. Bu belgeler, borcun varlığını ve şartlarını ortaya koymak açısından önem taşıyor. Özellikle yazılı delillerin bulunması, davanın seyrini doğrudan etkileyebiliyor.

#5
Altın borçlarında sadece miktar değil, verilen altının türü de hukuki açıdan belirleyici oluyor. Çeyrek altın, gram altın, bilezik veya cumhuriyet altını gibi detayların açık şekilde belirtilmesi gerekiyor. Bu bilgilerin net olmaması, alacağın tespitinde ve geri ödeme sürecinde uyuşmazlıklara neden olabiliyor. Altın borçları yalnızca ticari ilişkilerde değil, aile içinde de sıkça gündeme geliyor. Eşler arasında yaşanan altın anlaşmazlıklarında ise aile mahkemeleri devreye giriyor.

#6
Bu tür durumlarda düğün videoları, fotoğraflar ve tanık beyanları delil olarak değerlendirilebiliyor. Ancak bu delillerin yeterliliği, somut olaya göre değişiklik gösterebiliyor.

#7
Altın alacaklarına ilişkin davalar farklı durumlarda gündeme gelebiliyor. Evlilikte takılan altınların iade edilmemesi, borç olarak verilen altının geri ödenmemesi, ticari ilişkilerde altın tesliminin yapılmaması ve aile içinde ödünç verilen altınların geri verilmemesi bu kapsamda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

#8
Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için zaman aşımı süresi dolmadan hukuki danışmanlık alınması ve alacakların resmi yollarla talep edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şevket

Hakkın süresi olmaz , islami kanunlara tabiyiz
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23