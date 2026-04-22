Altın borcu verenler yandı: 10 yılı geçiren, alacağını bir daha göremeyebilir
Altın fiyatlarındaki rekor artışla birlikte yaygınlaşan altın üzerinden borçlanma yöntemi, beraberinde ciddi hukuki riskleri ve 10 yıllık zaman aşımı tehlikesini getiriyor. Türk Borçlar Kanunu uyarınca, borcun verildiği tarihten itibaren 10 yıl içinde talep edilmeyen altın alacakları için dava açma hakkı ortadan kalkabiliyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için verilen altının miktarı ve türünün yazılı bir belgeyle kayıt altına alınmasını, mesaj kayıtları ve banka dekontlarının delil olarak saklanmasını öneriyor.