  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Arnavutköy Anadolu Lisesi’nde uygulanan turnikeli güvenlik sistemi öğrenci giriş ve çıkışlarını anlık olarak velilere bildiriyor.

#1
Foto - Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir lisede hayata geçirilen güvenlik uygulaması, velilerin kaygılarını ortadan kaldırıyor.

#2
Foto - Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor

Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen güvenlik uygulaması kapsamında öğrenciler, kendilerine özel tanımlanan kartlarla turnikelerden geçerek okula giriş yapıyor. Sistem üzerinden öğrencilerin giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak kayıt altına alınırken, bu bilgiler anlık olarak velilerin telefonlarına gönderiliyor.

#3
Foto - Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor

Öte yandan okulda uygulanan online yoklama sistemi sayesinde öğrencilerin hangi ders saatinde sınıfta olup olmadığı da dijital olarak takip edilebiliyor.

#4
Foto - Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor

Uygulamanın, hem güvenlik hem de eğitim takibi açısından önemli kolaylık sağladığı ifade ediliyor.

#5
Foto - Velinin gözü arkada kalmıyor! O lisede giriş çıkışlar anlık takip ediliyor

Öğrenci velisi Rabia Karadeniz, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Başka bir yerden taşındık ve çocuğum bu okula nakil oldu. İlk başta çok tedirgindim, korkuyordum. Ama burası çok iyi bir okul. Giriş ve çıkışlarda çocuğumun fotoğrafı ve saati bize geliyor. Okula girdiğini ve çıktığını anlık olarak görüyoruz. Bu sistem çok güzel" dedi. Uygulanan üst düzey güvenlik protokolü dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23