Görünce çok şaşıracaksınız... Fazlalıkları eriten limonata tarifi!

Yaz gelmeden önce ödemlerinden kurtulmak isteyenlerin eli bu tarife gidiyor. Ödem atıcı limonata olarak bilinen bu içecek, kısa sürede ödem atmaya yardımcı oluyor. Yaz aylarına daha hafif ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, vücutta biriken ödemden kurtulmanın yollarını araştırıyor. Ödem; genellikle fazla tuz tüketimi, yetersiz su içme, hareketsizlik ya da hormonal değişimlere bağlı olarak dokular arasında sıvı birikmesiyle ortaya çıkıyor.