Görünce çok şaşıracaksınız... Fazlalıkları eriten limonata tarifi!
Yaz aylarına doğru giderken limonata tarifini mutlaka denemelisiniz.
Yaz aylarına doğru giderken limonata tarifini mutlaka denemelisiniz.
Yaz gelmeden önce ödemlerinden kurtulmak isteyenlerin eli bu tarife gidiyor. Ödem atıcı limonata olarak bilinen bu içecek, kısa sürede ödem atmaya yardımcı oluyor. Yaz aylarına daha hafif ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler, vücutta biriken ödemden kurtulmanın yollarını araştırıyor. Ödem; genellikle fazla tuz tüketimi, yetersiz su içme, hareketsizlik ya da hormonal değişimlere bağlı olarak dokular arasında sıvı birikmesiyle ortaya çıkıyor.
Tam da bu noktada son dönemde adından sıkça söz ettiren "ödem limonatası", pratik hazırlanışı ve ferahlatıcı etkisiyle öne çıkıyor. Özellikle şişkinliği azaltmaya yardımcı olması ve vücudu rahatlatmasıyla dikkat çeken bu doğal içecek, kısa sürede etkisini göstermesiyle tercih ediliyor.
ÖDEM LİMONATASI TARİFİ 1 su bardağı demlenmiş ananas kabukları 1 adet limon suyu 1 su bardağı su Birkaç yaprak taze nane İsteğe bağlı birkaç dilim taze ananas
Öncelikle ananas çayını demleyip soğumaya bırakın. Ardından bir sürahiye limon suyunu, suyu ve soğuyan ananas çayını ekleyin. İsteğe bağlı olarak bal ilave ederek karıştırın. Son olarak nane yaprakları ve ananas dilimleriyle tatlandırın. Buz ekleyerek soğuk şekilde servis edin.
Düzenli tüketimde vücuttaki fazla sıvının atılmasına destek olabilecek bu içecek, özellikle sıcak havalarda hem serinletici hem de hafifletici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
