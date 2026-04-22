Telekom devi sessiz sedasız satılıyor! 25 milyon abonenin hatları üç rakip operatöre dağıtılacak
Fransa’nın telekomünikasyon devi SFR, rakipleri Bouygues Telecom, Free ve Orange tarafından yaklaşık 20,35 milyar euroluk rekor bir bedelle satın alınma süreciyle karşı karşıya. Satışın gerçekleşmesi durumunda 25 milyonluk dev abone kitlesinin rakipler arasında paylaştırılması planlanırken, uzmanlar pazardaki oyuncu sayısının azalmasının rekabeti zayıflatabileceği konusunda uyarıyor. Yetkililer geçiş sürecinde internet ve telefon hizmetlerinde kesinti olmayacağını belirtse de, orta vadede tarifelerin yükselme ihtimali tüketiciler arasında endişeye yol açıyor.