Telekom devi sessiz sedasız satılıyor! 25 milyon abonenin hatları üç rakip operatöre dağıtılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransa’nın telekomünikasyon devi SFR, rakipleri Bouygues Telecom, Free ve Orange tarafından yaklaşık 20,35 milyar euroluk rekor bir bedelle satın alınma süreciyle karşı karşıya. Satışın gerçekleşmesi durumunda 25 milyonluk dev abone kitlesinin rakipler arasında paylaştırılması planlanırken, uzmanlar pazardaki oyuncu sayısının azalmasının rekabeti zayıflatabileceği konusunda uyarıyor. Yetkililer geçiş sürecinde internet ve telefon hizmetlerinde kesinti olmayacağını belirtse de, orta vadede tarifelerin yükselme ihtimali tüketiciler arasında endişeye yol açıyor.

Fransa telekom sektöründe tüm dengeler değişiyor. 25 milyon abonesi bulunan telekom devi SFR, rakip firmalar tarafından satın alınması bekleniyor. Şirketin aboneleri diğer operatör şirketlerine dağıtılacak.

Fransa'nın telekomünikasyon pazarında dengeleri kökten değiştirecek dev bir birleşme hamlesi için geri sayım başladı. Ülkenin en büyük operatörlerinden biri olan SFR’nin, rakipleri Bouygues Telecom, Free (Iliad) ve Orange tarafından satın alınması planlanıyor. Yaklaşık 20,35 milyar euroluk rekor bir teklifle masaya oturulan görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, SFR’nin piyasadan çekilmesi ve 25 milyonluk dev abone kitlesinin rakipler arasında paylaştırılması bekleniyor.

Pazarlık masasındaki planlara göre, satışın gerçekleşmesi halinde SFR abonelerinin yüzde 42’si Bouygues Telecom’a, yüzde 31’i Free’ye ve yüzde 27’si Orange’a aktarılacak. Yetkililer, bu geçiş sürecinde internet ve telefon hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacağını ve mevcut sözleşmelerin yasal olarak geçerliliğini koruyacağını vurguluyor.

Ancak operatör değişikliği sonrası sözleşme şartlarında yapılacak olası güncellemelerin, müşterilere cezasız iptal hakkı tanıyacağı belirtiliyor.

Artı33'de yer alan habere göre, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasındaki en büyük endişe kaynağını ise fiyat istikrarı oluşturuyor. Uzmanlar, SFR’nin çekilmesiyle Fransa’daki operatör sayısının dörtten üçe düşmesinin rekabeti zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.

Yıllardır süregelen agresif fiyat politikasının sona ermesi ve pazarın devler arasında bölüşülmesinin, orta vadede tarifelerin yükselmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

Sürecin akıbetinin ve SFR müşterilerinin yeni yol haritasının, görüşmelerin tamamlanması beklenen 15 Mayıs tarihinde netlik kazanması öngörülüyor.

Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi
Dünya

Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi

İtalya’daki Bergamo Havalimanı’nda 35 yaşındaki Andrea Russo, güvenliği aşarak aprona girdi ve kalkışa hazırlanan Volotea uçağının motoruna ..
Savaş uçağı projesi çöktü!
Dünya

Savaş uçağı projesi çöktü!

Fransa ile Almanya’nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir ..
Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 1'i öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren İsa..
Lübnan'da soluklanma süreci: Avn ve Al Sani'den "ateşkes" zirvesi!
Gündem

Lübnan'da soluklanma süreci: Avn ve Al Sani'den "ateşkes" zirvesi!

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki barış umutlarını yeşerten 10 günlük ateşkesin ardınd..
Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu
Gündem

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gerilimi düşürmek adına yürütülen diplomasi trafiğinde beklenmedik bir çıkış yaparak, İran yönetiminden ..
FETTOŞ'çu eski emniyet müdürü yakalandı
Gündem

FETTOŞ'çu eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik birçok dava kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ İstanbul'da yakala..
