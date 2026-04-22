Telekom devi sessiz sedasız satılıyor! 25 milyon abonenin hatları üç rakip operatöre dağıtılacak

Fransa'nın telekomünikasyon pazarında dengeleri kökten değiştirecek dev bir birleşme hamlesi için geri sayım başladı. Ülkenin en büyük operatörlerinden biri olan SFR’nin, rakipleri Bouygues Telecom, Free (Iliad) ve Orange tarafından satın alınması planlanıyor. Yaklaşık 20,35 milyar euroluk rekor bir teklifle masaya oturulan görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, SFR’nin piyasadan çekilmesi ve 25 milyonluk dev abone kitlesinin rakipler arasında paylaştırılması bekleniyor.