Mısır hükümeti, Yeni Kahire bölgesinde yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek, içinde 165 kulenin yer alacağı dev bir kentsel gelişim projesini duyurdu. Talaat Moustafa Group ve Mısır Ulusal Bankası ortaklığıyla inşa edilecek proje, 1,5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla sürdürülebilir bir yaşam merkezi olmayı hedefliyor. Başbakan Mustafa Medbuli, bu hamlenin ülke ekonomisine 818 milyar cüneyh vergi geliri kazandıracağını ve kentsel dönüşümde dünya standartlarını yakalayacaklarını vurguladı.