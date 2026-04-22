  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir? Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara ’10 Emir’i asma zorunluluğu... Serasında üretip hem ihraç ediyor hem pazarda satıyor Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül Yerli turistlerin harcaması yüzde 32 arttı! Seyahate çıkanların harcama miktarı belli oldu Sosyal medya için e-Devlet zorunluluğu! VPN’e yaş sınırı geliyor Türkiye Korkut hava savunma sistemini aktif etti: Gökyüzünde önüne gelen ne varsa düşürdü
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Bir dönem aramız limoni olan Mısır’dan çılgın proje! Türkiye’nin izinden gidip, herkesi ters köşe yapan kararlarını duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve inşaat alanındaki başarısı, bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Mısır'a ilham oldu.

Mısır hükümeti, Yeni Kahire bölgesinde yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek, içinde 165 kulenin yer alacağı dev bir kentsel gelişim projesini duyurdu. Talaat Moustafa Group ve Mısır Ulusal Bankası ortaklığıyla inşa edilecek proje, 1,5 milyon metrekarelik yeşil alanıyla sürdürülebilir bir yaşam merkezi olmayı hedefliyor. Başbakan Mustafa Medbuli, bu hamlenin ülke ekonomisine 818 milyar cüneyh vergi geliri kazandıracağını ve kentsel dönüşümde dünya standartlarını yakalayacaklarını vurguladı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yaklaşık 27 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek dev bir kentsel gelişim projesini duyurdu. Mısır hükümetinden yapılan açıklamaya göre proje, Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Bakanlar Kurulu merkezinde duyuruldu.

Projenin, özel sektör şirketi Talaat Moustafa Group Holding ile Mısır Ulusal Bankası ortaklığında, Yeni Kahire'de hayata geçirileceği belirtildi. Başbakan Medbuli, açılışta yaptığı konuşmada projeyi, “Mısır devleti için kentsel gelişim ve ekonomik büyüme açısından gerçek bir dönüşüm sağlayacak, her yönüyle dünya standartlarında bir projenin başlatılması” olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 1,4 trilyon Mısır cüneyhi (27 milyar dolar) yatırım değerine sahip projenin 155 binden fazla kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini aktaran Medbuli, projenin devlet bütçesine 818 milyar Mısır cüneyhi tutarında vergi geliri kazandırmasının öngörüldüğünü ifade etti. Konut, idari ve otel alanlarını kapsayan toplam 165 kuleden oluşacak proje kapsamında, 1,5 milyon metrekareden fazla yeşil ve açık alanın yer alacağı ve bunun toplam proje alanının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağı bildirildi.

Medbuli, projenin tasarımında karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel dengenin korunması ve gürültünün azaltılması gibi unsurların ön planda tutulduğunu belirterek, yaşam ve çalışma için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23