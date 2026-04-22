Yargıtay son noktayı koydu: Emekli olduktan sonra çalışanlar için kritik karar
Yargıtay, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde kayıt dışı veya düşük ücretten çalışmaya devam eden bir işçinin açtığı davada emsal niteliğinde bir karara imza attı. İşçinin emekli olduktan sonra asgari ücretin üzerinde bir maaşla çalıştığının tespit edilmesi üzerine, Yüksek Mahkeme gerçek ücret üzerinden prim hesaplanması talebini kısmen haklı buldu. Bu karar, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ile çalışmaya devam eden milyonlarca kişi için hizmet tespiti ve hak arama noktasında yeni bir yol haritası çiziyor.