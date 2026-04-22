Yargıtay son noktayı koydu: Emekli olduktan sonra çalışanlar için kritik karar

Yargıtay emekli olduktan sonra çalışanlar için emsal teşkil edecek kritik bir karar aldı. Kararda emekli olduğu işyerinde çalışmaya devam eden, ancak emekli olduktan sonra sigorta primlerinin eksik yatırıldığını öne süren yurttaş kısmen haklı bulundu. Davacı işçi işyerinden 31 Aralık 2011 tarihinde emekli oldu. Ancak iddiasına göre 15 Nisan 2015 tarihine kadar aynı işyerinde destek primi kesilerek sigortasız olarak çalışmaya devam etti. Hatta çalıştığı şirketin sahibinin olan başka bir şirkette işveren vekili olarak ihalelere girdi, teminatlar yatırdı, bankalardan kredi aldı, tapu işlemleri yaptı.