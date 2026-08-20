Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan ve Bahçeli'ye sağlık ve uzun ömür dileyen Ağıralioğlu, "Bizim başımızdaki idarecilerimiz, Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey koalisyondalar. Ömürleri olsun, sağlıklı olsunlar dilerim. Karşımıza pehlivan gibi gelsinler dilerim. Hastalıklarına şifalar dilerim." dedi.
Ağıralioğlu, "Yaşlı olmalarını şöyle benim için zorluk sayıyorum, yaşlı insanlarla güreş tutulmuyor yani. O yüzden Allah'ım diyorum sağlık sıhhat ver onlara, er meydanı kuruluyor, geliyorlar inşallah. Sağlıkla, sıhhatle bu meydanda biz varız." diye konuştu.
Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şundan iftihar etsinler istiyorum. Ben Meclis'teyken de çok zikrederdim, söylemeyi çok severdim. Ele ezdirmeyeceğiz sizi. Önüne gelenin operasyonuna kurban etmeyeceğiz sizi. Dış operasyonların müdahalesiyle sizi örselemelerine müsaade etmeyeceğiz.
Yenilirseniz, gardaşlarınıza yenilin. Şerefle, izzetle yenildik, şerefli, izzetli kardeşlerimize yenildik dersiniz. Kayıbı olmayan bir mücadeledir bu. Alsanız galip sayarsınız kendinizi, verirseniz bayrak bilir, vatan bilir, toprak bilir, din bilir, iman bilir bir kadroya nöbet devretmiş olursunuz.
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