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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

Erdoğan ve Bahçeli'ye sağlık ve uzun ömür dileyen Ağıralioğlu, "Bizim başımızdaki idarecilerimiz, Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey koalisyondalar. Ömürleri olsun, sağlıklı olsunlar dilerim. Karşımıza pehlivan gibi gelsinler dilerim. Hastalıklarına şifalar dilerim." dedi.

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Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

Ağıralioğlu, "Yaşlı olmalarını şöyle benim için zorluk sayıyorum, yaşlı insanlarla güreş tutulmuyor yani. O yüzden Allah'ım diyorum sağlık sıhhat ver onlara, er meydanı kuruluyor, geliyorlar inşallah. Sağlıkla, sıhhatle bu meydanda biz varız." diye konuştu.

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Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şundan iftihar etsinler istiyorum. Ben Meclis'teyken de çok zikrederdim, söylemeyi çok severdim. Ele ezdirmeyeceğiz sizi. Önüne gelenin operasyonuna kurban etmeyeceğiz sizi. Dış operasyonların müdahalesiyle sizi örselemelerine müsaade etmeyeceğiz.

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Foto - Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

Yenilirseniz, gardaşlarınıza yenilin. Şerefle, izzetle yenildik, şerefli, izzetli kardeşlerimize yenildik dersiniz. Kayıbı olmayan bir mücadeledir bu. Alsanız galip sayarsınız kendinizi, verirseniz bayrak bilir, vatan bilir, toprak bilir, din bilir, iman bilir bir kadroya nöbet devretmiş olursunuz.

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Yorumlar

önce vatan

şimdi sen gardaş mı oluyorsun fetönün anhtarı

Alı

Buda kendını nimetten sayıp mıllıyetcı pozları verıyor ıyı partıdeyken neden sesını cıkarmadı deme kandlıle suskun kaldı
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