Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'la ilgili olay sözler: Sizi ezdirmeyeceğiz

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şundan iftihar etsinler istiyorum. Ben Meclis'teyken de çok zikrederdim, söylemeyi çok severdim. Ele ezdirmeyeceğiz sizi. Önüne gelenin operasyonuna kurban etmeyeceğiz sizi. Dış operasyonların müdahalesiyle sizi örselemelerine müsaade etmeyeceğiz.