Yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor! 2024 yılında paranın yönü ne olacak? Uzmanlar açıkladı! Tavsiyeler peş peşe geldi!

Bu yıl global enflasyon sorununun yumuşaması ile tüm merkez bankalarının faiz indirim döngülerine şahit olacağız. Muhtemelen perdeyi Mayıs toplantısında FED açacak ve diğer merkez bankaları da onu izleyecek. Türkiye bu akıma 2024 son çeyrekte dahil olmaya aday. FED ilk faiz indirimini yapana kadar olan kesitte altın da dahil metaller değer kazanmaya aday görünüyor. Ancak sonrası faiz indirim hızına bu da enflasyonun düşüş temposuna bağlı olacak. BIST 2022 yılında kaydettiği dolar bazı yüzde 110 değer artışını takiben 2023 yılında ölçülü negatif bir seyre sahne oldu. 2024 yılının ilk bölümünde 275 dolar etrafında yatay bir seyirle karşılaşabiliriz. Ancak en geç yaz aylarından (belki Mayıs) itibaren ben Borsa İstanbul’un yurtdışında gerçekleşeceğini düşündüğüm ralliye katılacağını ve 2024 yılını 400 dolar yakınlarında (VIOP USDTRY kuru ile yaklaşık 16,000 puanda) tamamlayabileceğini düşünüyorum. Yurtiçinde ilk 4-5 ay mevduatın borsaya üstünlük sağlaması mümkün. Ancak sonra rollerin değişeceğini ve yıl bütününde borsanın daha iyi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Güncel şartlarda çok sayıda hisse senedi ucuz fiyatla işlem görüyor ve ben varlıklar içinde yer almayı hak ettiklerini düşünüyorum. Ancak verilecek ağırlık yatırımcıların risk iştahına ve bilgi düzeyine göre değişir. Özellikle finansal bilgi düzeyi sınırlı olan yatırımcılar adına sıkı rekabet içinde olan yerel hisse senedi fonları da bir alternatif olabilir.