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Yaşlı çiftin evi cayır cayır yandı!

2023-01-24 07:36:52
Yaşlı çiftin evi cayır cayır yandı!

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Yaşlı çiftin evi cayır cayır yandı!

Çayeli ilçesi Yenice köyünde Selahattin Kaşıkçı (87) ve eşinin kaldığı iki katlı ahşap binada saat 19.28 sıralarında üst katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

#2
Foto - Yaşlı çiftin evi cayır cayır yandı!

Çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çayeli İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ve Rize İl Özel idaresi ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Yaşlı çiftin evi cayır cayır yandı!

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

#4
Foto - Yaşlı çiftin evi cayır cayır yandı!

Meydana gelen yangında yaşlı çift yara almazken 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

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