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Bu kez masada değil sahada! İHA tehditlerine karşı mücadelede yeni dönem

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AA Giriş Tarihi:

Bu kez masada değil sahada! İHA tehditlerine karşı mücadelede yeni dönem

Türkiye'nin savunma sanayiinde öncü şirketlerinden STM’nin otonom sistemleri sahada gücünü gösterdi.

#1
Foto - Bu kez masada değil sahada! İHA tehditlerine karşı mücadelede yeni dönem

STM’nin milli imkanlarla geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.

#2
Foto - Bu kez masada değil sahada! İHA tehditlerine karşı mücadelede yeni dönem

Yürütülen faaliyetlerde tehdit İHA’lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip Avcı Dron TUNGA-X görev yaparken kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve NEST Akıllı Yuva Sistemi entegrasyonu da sahada test edildi.

#3
Foto - Bu kez masada değil sahada! İHA tehditlerine karşı mücadelede yeni dönem

Ayrıca Mini Gözcü İHA TOGAN-M’nin Akıllı Yuva Sistemi ile entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN/SpecDrone entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi.

#4
Foto - Bu kez masada değil sahada! İHA tehditlerine karşı mücadelede yeni dönem

Gerçekleştirilen testlerle STM’nin tehdit İHA’larla mücadele, otonom keşif-gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.

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