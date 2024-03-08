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Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin "Artistlik yapma" diyerek bombaladı

2024-03-08 14:09:25
Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin “Artistlik yapma” diyerek bombaladı

Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partisi’nin Düzce Belediye Başkan adayı olan Davut Güloğlu’nun kahvehanede yaşadığı polemiği köşesine taşıdı. “Davut kardeş. Artık magazin ortamında değilsin, siyaset meydanındasın. Bu meydanda atarlanma falan olmaz” ifadelerini kullananan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında “Aday olmuşsan, oya talipsen, kendini beğendirmeye kalkıyorsan, böyle bir yola çıkmışsan... Artistlik yapmayacaksın, azıcık da olsun katlanmasını bileceksin” dedi. Hakan, şunları kaydetti:

#1
Foto - Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin "Artistlik yapma" diyerek bombaladı

“Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah’ın Düzce adayı olmuş. Kahvehanede propaganda çalışması yapıyor. *

#2
Foto - Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin "Artistlik yapma" diyerek bombaladı

Biraz aksi, biraz sorgulayıcı, biraz ters bir vatandaşımız, kahvede Davut Güloğlu’na doğrudan birkaç soru sormaya kalkıyor. Bunun üzerine bizim Davut Güloğlu, resmen çileden çıkıyor. Sinirleniyor, sesini yükseltiyor, vatandaşa karşı hamle yapmaya kalkıyor falan. Gören de sanır ki bir magazin gazetecisi arkadaşımız, kendisine ters bir soru sormuş. *

#3
Foto - Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin "Artistlik yapma" diyerek bombaladı

Davut kardeş. Artık magazin ortamında değilsin, siyaset meydanındasın. Bu meydanda atarlanma falan olmaz. *

#4
Foto - Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin "Artistlik yapma" diyerek bombaladı

Sana hakaret etmeyen, seni çileden çıkaracak bir şey yapmayan, biraz aksi ama gayet düzgün bir üslupla soru soran vatandaşa ne diye sinirleniyorsun ki? *

#5
Foto - Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin "Artistlik yapma" diyerek bombaladı

Aday olmuşsan, oya talipsen, kendini beğendirmeye kalkıyorsan, böyle bir yola çıkmışsan... Artistlik yapmayacaksın, azıcık da olsun katlanmasını bileceksin.”

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