Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin “Artistlik yapma” diyerek bombaladı

Biraz aksi, biraz sorgulayıcı, biraz ters bir vatandaşımız, kahvede Davut Güloğlu’na doğrudan birkaç soru sormaya kalkıyor. Bunun üzerine bizim Davut Güloğlu, resmen çileden çıkıyor. Sinirleniyor, sesini yükseltiyor, vatandaşa karşı hamle yapmaya kalkıyor falan. Gören de sanır ki bir magazin gazetecisi arkadaşımız, kendisine ters bir soru sormuş. *