2024-03-08 14:09:25 Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin “Artistlik yapma” diyerek bombaladı
Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partisi’nin Düzce Belediye Başkan adayı olan Davut Güloğlu’nun kahvehanede yaşadığı polemiği köşesine taşıdı. “Davut kardeş. Artık magazin ortamında değilsin, siyaset meydanındasın. Bu meydanda atarlanma falan olmaz” ifadelerini kullananan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında “Aday olmuşsan, oya talipsen, kendini beğendirmeye kalkıyorsan, böyle bir yola çıkmışsan... Artistlik yapmayacaksın, azıcık da olsun katlanmasını bileceksin” dedi. Hakan, şunları kaydetti: