2022-02-07 17:23:47 Yasaklı köpek, genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı! İşte o anlar...
Antalya’da köpeğini gezdirmeye çıkaran genç kadın, site girişinde American staff cinsi olduğu belirtilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, genç kadın ile köpeği yaralandı. Komşuların yardımıyla canını zor kurtaran genç kadın, “Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi. O sıra ben yere düştüm, bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Bütün gün ağladım. Hem başıma gelen olaya hem de duyarsızlığa üzüldüm” dedi.