Yasaklı köpek, genç kadın ve köpeğine dehşeti yaşattı! İşte o anlar...

Olayın halen şokunda olan Kavzan, köpeğin pitbull cinsi bir köpek olduğunu iddia ederek, “Kapıdan çıktığımda önce pitbull mu diye anlamaya çalıştım. Tam o arada bakarken bir anda köpeğime saldırdı. Onu tutmaya çalıştım hatta tekme de attım. Dişini kilitledi ve hiçbir şekilde bırakmadı köpeğimi. O sıra ben yere düştüm, bu sefer beni bacağımdan ve iki dizimden ısırdı. Köpeğim çok kötü bir durumda. Çok kan kaybetti. Beni Allah’tan kilitleyerek ısırmadı, yoksa bacağım giderdi. Komşularım geç geldi, sopayla ayırmaya çalıştılar” dedi.