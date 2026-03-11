Türk savaş uçakları konuşlandı, ülke havalara uçtu: Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) askeri üslerini üçüncü ülkelere kullandırma ayrıcalıklarını tanıması adada yaşanan herkes için riski arttırmaktadır. GKRY'nin, adanın tamamının sahibi gibi hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı boyunu aşan kararları, büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma yaklaşımı, özellikle son dönemdeki askeri angajmanları ve politikaları, güvenlik risklerini arttırmaktadır. Ancak hiç merak etmeyin, bugün Türk halkının, anavatan ve garantör ülke Türkiye'nin sağladığı güçlü ve koşulsuz destek devam edecektir."