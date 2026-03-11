Türk savaş uçakları konuşlandı, ülke havalara uçtu: Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını anımsatan Canaltay, şöyle devam etti: "AB Dönem Başkanı GKRY'nin, bölgemizdeki savaştan dolayı bir füze düştü diye bütün Avrupa'yı Akdeniz'e taşımasının ardından Türkiye'nin bize gönderdiği 6 savaş uçağı bizim için ayrı bir güvendir. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Bu dönemde Türkiye'nin garantörlüğünde KKTC'nin güvenlik ve istikrarının korunması her zamankinden daha fazla önem taşıyor."