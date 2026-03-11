  • İSTANBUL
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'tan Trump'ı çılgına çevirecek açıklamalar geldi.

1
#1
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık." dedi.

#2
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

Barrot, konuk olduğu France 2 kanalı ve France Inter radyosunun ortak programında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

#3
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Barrot, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla azalması ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunarak, dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi için risk taşıdığını vurguladı.

#5
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

İran'ın bölgedeki tutumunu tamamen değiştirmesi beklentisini dile getiren Barrot, "İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

#6
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

Barrot, seyrüsefer özgürlüğünün deniz hukuku kapsamına girdiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin emniyetini sağlamak için bir misyon oluşturmak istediklerini ifade etti.

#7
Foto - Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık... Onaylamıyoruz ve katılmayacağız

Birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın emniyetini sağlamak için uluslararası savunma misyonuna katılmaya ilgi gösterdiğini dile getirdiğini aktaran Barrot, bunlar arasında Avrupa'dan ve bölgeden de ülkeler bulunduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

iyi bari ara sıra insanlık için birşeyler yapın.
