Türkiye’de 22 milyar ton rezerv var ama yıllarca Rusya’dan aldık! Kötü haber geldi

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, AA muhabirine, mevcut jeopolitik krizin doğal gaz fiyatlarında keskin artışa yol açtığını belirtti. Martta Avrupa Birliğinde doğal gaz santrallerinde üretilen elektriğin maliyetinin yüzde 51 arttığını kaydeden Alparslan, "Bazı ülkelerde kömür ve gaz, elektrik üretiminde birbirinin yerine kullanılabilen yakıtlar olarak işlev görüyor. Gazdan elektrik üretimi pahalılaştıkça, üreticiler kömüre yönelme eğilimi gösterebiliyor. Gazla birlikte kömür fiyatlarının da yükselmesinde bu yakıt ikamesinin rol oynamış olması muhtemel. Ancak bu durum, kömürün stratejik öneminin teyidi olarak değil, fosil yakıt piyasalarındaki dalgalanmaların bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir." dedi.