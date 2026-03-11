Türkiye’de 22 milyar ton rezerv var ama yıllarca Rusya’dan aldık! Kötü haber geldi

Schernikau, kömürün elektrik üretiminde düşük maliyetli, güvenli ve istikrarlı bir kaynak olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin jeolojik ve jeopolitik koşullarına bağlı olarak çeşitli enerji kaynaklarından oluşan bir portföye sahip olması gerekir. Ucuz, güvenilir ve uygulanabilir alternatiflere sahip olmadan kömürün enerji karışımından tamamen çıkarılması mümkün değildir. Kömürü sistemden ne kadar hızlı elimine etmeye çalışırsak, elektrik sistemlerimiz o kadar pahalı ve daha az güvenilir hale gelir." dedi. Ülkelerin çeşitli risklere karşı güvence olarak uzun vadeli enerji portföylerinde kömürün payını artırması gerektiğini bildiren Schernikau, "Bu yalnızca jeopolitik nedenlerle değil, aynı zamanda enerji sistemlerinin maliyetlerini düşük tutmak ve elektrik şebekelerini istikrarlı ve güvenli kılmak açısından da önemli." ifadesini kullandı.