Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Tabi daha önceleri, 2000’li yıllara kadar bugün ki inşaat malzemelerini de biz yapardık ama teknoloji ilerlediği gibi bizim meslek de geriledi. Şuan da mesleği benden büyük bir ustamız var ondan sonra da bir arkadaşımız daha var benden küçük, onun dışında ocak işiyle uğraşan sanatkârımız kalmadı. Çırak da gelmiyor. Gelenler ilk önce alacağı maaşı konuşuyor, sigortasını soruyor, yiyeceğini hesaplıyor. Tabii bizim de bunları karşılayacak gücümüz olmadığı için tek başımıza devam ettirmek mecburiyetinde kaldık” dedi.