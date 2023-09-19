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Yaşam
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Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

2023-09-19 14:55:28
Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Erzincan’da yaşayan 64 yaşındaki Cahit Atamer, 14 yaşından bu yana babasından öğrendiği demircilikle geçimini sağlıyor.

#1
Foto - Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Erzincan eski Sanayi’de bulunan iş yerinde bölgede daha çok kullanımı yaygın olan tarım aletleri üreten 64 yaşında ki Cahit Atamer 50 yıldır demircilik yapıyor.

#2
Foto - Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Özellikle balta, kazma, keser, orak, dehre gibi köy aletleri yaparak mesleğini sürdüren Atamer, 2000’li yıllara kadar inşaatlar da kullanılan malzemeleri de yaptıklarını söyledi.

#3
Foto - Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

50 yıldır demir ocağının başında demir döven Sıcak Demir Ustası Cahit Atamer, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 1972 yılından beri aşkla devam ettiriyor.

#4
Foto - Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Sıcak demircilik mesleğine çırak olarak kimsenin gelmediğini ve teknoloji ilerledikçe mesleğin gerilediğinin altını çizen Cahit Atamer, “Bu meslek bizim ata baba mesleği. 50 yıldır bu meslekle iştigal ediyorum. Biz burada sıcak demircilik yapıyoruz. Sıcak demircilik derken de, daha çok köylünün uğraştığı baltası, kazması, dehresi ve burada gördüğünüz malzemeleri yaparak üretiyoruz.

#5
Foto - Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Tabi daha önceleri, 2000’li yıllara kadar bugün ki inşaat malzemelerini de biz yapardık ama teknoloji ilerlediği gibi bizim meslek de geriledi. Şuan da mesleği benden büyük bir ustamız var ondan sonra da bir arkadaşımız daha var benden küçük, onun dışında ocak işiyle uğraşan sanatkârımız kalmadı. Çırak da gelmiyor. Gelenler ilk önce alacağı maaşı konuşuyor, sigortasını soruyor, yiyeceğini hesaplıyor. Tabii bizim de bunları karşılayacak gücümüz olmadığı için tek başımıza devam ettirmek mecburiyetinde kaldık” dedi.

#6
Foto - Yarım asırdır ekmeğini böyle kazanıyor

Atamer, insanların kavurucu sıcaklıklarda ağacın gölgesinde bile durmakta zorlandığını ama işi gereği o sıcaklığa katlandığını belirterek, “İnsanlar ağacın gölgesinde oturamazken biz demirin 800 veya bin 500 derece karşısında hem demiri ısıtmak hem de dövmek, yapmak tabi ki zor. Mesleğimi seviyorum. Ata mesleğim. Allah’a çok şükür çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını bu meslekten kazandık. Sevmesek de yapmayız. Teknoloji de ne kadar ilerlerse de ilerlesin yine bu mesleğe her zaman ihtiyaç var” diye konuştu.

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