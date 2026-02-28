Yarım asırdır böylesi görülmedi: Altında 53 yıl sonra bir ilk!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Altın küresel krizlerin etkisiyle şubatta yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırdı.

Şubata, jeopolitik gelişmeler, ABD'nin ticaret politikasına ilişkin gelişmeler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik süren aşırı değerleme endişeleri damgasını vururken, altındaki yükseliş de devam etti. ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısını artırdı. Yükselen jeopolitik gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın fiyatlarında yükselişler görüldü.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD'nin mali, ticaret ve dış politikalarından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda, güvenli liman varlıklara talebin artabileceğine yönelik öngörüler de öne çıkarıyor. ABD'de enflasyonda görülen yavaşlama sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerileme de altın fiyatlarını destekledi.

Çin'de "Ay Yeni Yılı" tatilinin sona ermesi altın fiyatlarını destekledi ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin sürmesiyle birlikte Çin'de "Ay Yeni Yılı" tatilinin sona ermesi de altın fiyatlarının artmasında etkili oldu.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulması sonrası dolardaki zayıflamayla birlikte güvenli liman varlıklara talep arttı.

Nvidia bilançosunun ardından güçlenen risk iştahının doları zayıflatması da altın talebini artırdı. Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı, geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Merkez bankalarının devam eden altın talebi de altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelerle şubatı 5 bin 280 dolardan tamamlayan altının onsu, söz konusu dönemde yüzde 8,9 artarak 53 yıl sonra ilk kez yatırımcısına 7 ay üst üste kazandırdı.

