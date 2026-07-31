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Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

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Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Yargıtay’dan, son zamanlarda sıkça görülen konut dolandırıcılığına dair emsal nitelikte bir karar çıktı. Müteahhitlerin aynı daireyi iki ve üç kişiye satması durumunda hak sahibinin kim olduğuna yönelik tartışmaları bitiren kararda; daireyi önce adi yazılı sözleşmeyle satın alıp teslim alan alıcının hakkı korumaya alındı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi; taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilebilecek durumda olan tapu sahibinin iyi niyetli sayılamayacağına dikkat çekerek tapu iptali ve tescil kararını onadı. İşte kararın ayrıntıları…

#1
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Yıllardır hayalini kurduğu daireyi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi karşılığı yapılan binadan satın alan tüketici, yeni evine taşındı. Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini de yaptıran tüketici bir süre sonra oturduğu dairenin aynı anda ikinci bir kişiye satıldığını öğrenince olanlar oldu.

#2
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

1. Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çalan mağdur vatandaş, tapu devri taleplerine rağmen yüklenicinin sürekli kendisini oyaladığını dile getirdi. Dairesinin yüklenici firmayla sürekli iş yapan emlakçıya satılmasının kötü niyetli olduğuna dikkat çekti. Devrin yapılış şekli, aynı tarihte yapılmış olması, devrin taşınmazın değerinden çok düşük yapılmış olması ve yükleniciyle emlakçı arasındaki yakın ticari ilişkinin de karine olarak kendisine ait konutun muvazaalı olarak mal kaçırma kastıyla devredildiğini gösterdiğini söyledi.

#3
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Emlakçının taşınmazı tapuda devraldığı tarihte dairede fiilen ikamet ettiğini, taşınmazın kendisine satıldığını bildiğini, kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, B blok 6. katta bulunan dairenin davalı emlakçı adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkili adına kayıt ve tescilini talep etti.

#4
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Davalı emlakçı, davaya konu edilen daireyi tapu maliki olan kişilerden satın aldığını, davacının davaya konu daireleri aldığından haberi olmadığını, yüklenicilerin kendisini de de dolandırdığını, bu nedenle savcılığa şikâyette bulunduğunu kaydetti.

#5
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Tüketici Mahkemesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davalı emlakçının daireyi ‘görmeden aldım’ ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekilen kararda davanın kabulüyle B blok 5 no’lu bağımsız bölümün davalı emlakçı adına olan tapu kaydının iptaliyle davacı adına tesciline hükmedildi.

#6
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Davalı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, mağdur tüketicinin yüreğine su serpti. Mahkeme kararını onayan Yargıtay, daireyi daha önce adi yazılı sözleşmeyle satın alıp fiilen teslim alan ilk alıcının hakları üstün tuttu.

#7
Foto - Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar

Taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilmesi gereken tapu malikinin Türk Medenî Kanunu’nda iyi niyetli sayılamayacağı hatırlatıldı. Yerel mahkemenin ilk alıcı lehine verdiği tapu iptali ve tescil kararının yerinde olduğu ifade edildi.

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