Yargıtay’dan mağdurlara müjde! Konut dolandırıcılığında emsal karar
Yargıtay’dan, son zamanlarda sıkça görülen konut dolandırıcılığına dair emsal nitelikte bir karar çıktı. Müteahhitlerin aynı daireyi iki ve üç kişiye satması durumunda hak sahibinin kim olduğuna yönelik tartışmaları bitiren kararda; daireyi önce adi yazılı sözleşmeyle satın alıp teslim alan alıcının hakkı korumaya alındı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi; taşınmazın başkası tarafından kullanıldığını bilen veya bilebilecek durumda olan tapu sahibinin iyi niyetli sayılamayacağına dikkat çekerek tapu iptali ve tescil kararını onadı. İşte kararın ayrıntıları…