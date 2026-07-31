Gündemi sarsan çarpıcı bir iddia: Yetki karmaşası konusu tavan yaptı! Abdullah Kavukçu'nun rahatsızlığı!

Galatasaray yönetimi, transfer komitesindeki yetki karmaşası ve derin çatlaklarla sallanıyor! Transferin başındaki isim Abdullah Kavukcu, Avusturya kampını apar topar terk etmesi ve transfer süreçlerinde devre dışı bırakılması üzerine istifasını hazırladı. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Cenk Ergün'ün görüşmelerde öne çıkmasından rahatsız olan Kavukcu, Başkan Özbek ile yaptığı kritik zirvede 'Böyle devam edeceksek ben yokum' diyerek resti çekti. Sarı-kırmızılı kulüpte tüm gözler bu krizin nasıl çözüleceğine çevrildi.