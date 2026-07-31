Gündemi sarsan çarpıcı bir iddia: Yetki karmaşası konusu tavan yaptı! Abdullah Kavukçu'nun rahatsızlığı!
Galatasaray'da gelmeyen transferler ve yönetimdeki homurdanmalar sürerken, Abdullah Kavukcu ile ilgili flaş iddialar gelmeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da gelmeyen transferler ve yönetimdeki homurdanmalar sürerken, Abdullah Kavukcu ile ilgili flaş iddialar gelmeye devam ediyor.
Galatasaray yönetimi, transfer komitesindeki yetki karmaşası ve derin çatlaklarla sallanıyor! Transferin başındaki isim Abdullah Kavukcu, Avusturya kampını apar topar terk etmesi ve transfer süreçlerinde devre dışı bırakılması üzerine istifasını hazırladı. Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Cenk Ergün'ün görüşmelerde öne çıkmasından rahatsız olan Kavukcu, Başkan Özbek ile yaptığı kritik zirvede 'Böyle devam edeceksek ben yokum' diyerek resti çekti. Sarı-kırmızılı kulüpte tüm gözler bu krizin nasıl çözüleceğine çevrildi.
Galatasaray’da transfer gündemi sadece giren-çıkan oyuncularla değil, yönetim içerisindeki derin çatlaklarla da çalkalanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu bu akşam (30 Temmuz) Başkan Dursun Özbek ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Daha önce de benzer temaslar kurulmuştu ancak bu kez kulislerde konuşulan tablo çok daha ciddi. Bu akşam yapılan toplantıda Kavukcu'nun, transfer sürecinin tamamen dışında bırakıldığı için ciddi şekilde rahatsız olduğu ve görevi bırakma noktasına geldiği öğrenildi.
İstifasının cebinde olduğu ve Başkan Özbek'e, "böyle devam edeceksek ben yokum" diye rest çektiği iddia edildi.
Krizin ilk sinyalleri aslında yeni sezon hazırlıklarında verilmişti. Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde apar topar Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a dönmüştü. Fotospor'a göre; Sadece bu hamle değil, sürecin başından itibaren yaşananlar da çatlağı derinleştirdi.
Kavukcu'nun, sezon başında yapılan ilk iki transfer toplantısına katılmadığı, ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında da yer almadığı dikkat çekmişti. O dönemde tecrübeli yöneticinin sonradan toplantılara dahil edilmesiyle kriz geçici olarak teğet geçilmişti.
Ancak son dönemde kartlar yeniden dağıtıldı. Galatasaray'da yürütülen transfer görüşmelerinde Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek ile Cenk Ergün'ün aktif olarak ön plana çıkmaya başlaması bardağı taşıran son damla oldu.
Yetkilerinin sınırlandırıldığını ve transfer hamlelerinin kendisinden habersiz yürütüldüğünü düşünen Kavukcu'nun bu durumdan rahatsızlığı tepe noktasına ulaştı.
Geri planda yürütülen bu çift başlı transfer politikası, sadece Kavukcu tarafında değil, yönetim kurulu genelinde de ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Abdullah Kavukcu ile Dursun Özbek arasında yapılacak son görüşmenin ardından, yönetimdeki bu yetki krizinin nasıl bir sonuca bağlanacağı ve Kavukcu'nun istifa kararını resmiyete döküp dökmeyeceği netlik kazanacak.
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