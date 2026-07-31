Suudi Arabistan'da dengeler tamamen değişecek, öyle bir teklif aldı ki Muhammed Salah!
Beşiktaş taraftarının büyük sevgisini kazanmak yerine Suudi Arabistan'a dümeni kıran Salah ve paragöz menajeri için düğüm çözülmek üzere...
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Beşiktaş taraftarının büyük sevgisini kazanmak yerine Suudi Arabistan'a dümeni kıran Salah ve paragöz menajeri için düğüm çözülmek üzere...
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Mısırlı futbolcunun geleceğiyle ilgili yeni gelişme yaşanırken, yıllık 25 milyon euro'luk anlaşmaya hazırlandığı takım gündeme geldi.
Liverpool'la yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Muhammed Salah için en güçlü teklifi Beşiktaş vermiş ancak oyuncunun menajerini aşamamıştı.
Siyah-beyazlılar, "Masadan kalktık" açıklamasını yapmasına rağmen taraftarlar bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor.
Öte yandan İngiliz basını, Beşiktaş defterinin kapandığını, sorunun sportif değil tamamen mali şartlar olduğunu yazarken 34 yaşındaki sağ kanat için Suudi Arabistan ve MLS seçeneğinin güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.
Özellikle Arabistan takımı Al-İttihad, yıldız futbolcuyu istiyor ve dün resmen görüşmelere başladı. Al-İttihad Kulübü, Salah'a senelik 25 milyon dolar teklifte bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun bu teklif kabul ettiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
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