Türkiye petrol fışkıran sahaya ortak oldu! Dengeler tamamen değişecek, öyle bir kapılar aralanacak ki...

Bu süreçte TPAO'nun bp ve ConocoPhillips ile birlikte Kerkük sahalarının geliştirilmesine ortak olması, Türkiye'nin yalnızca petrol taşımacılığında değil, üretim tarafında da doğrudan yer almasını sağlayan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Söz konusu ortaklığın, Ankara'nın enerji diplomasisindeki hareket alanını da genişletmesi bekleniyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Türkiye'ye günlük 1 milyon varile kadar petrol sağlayabileceklerini söylediğini aktarması, iki ülke arasındaki enerji ticaretini büyütme yönündeki siyasi iradeyi ortaya koyuyor. Irak petrolünün daha yüksek hacimlerle Ceyhan üzerinden taşınmasının, terminalin bölgesel petrol ticaretindeki stratejik rolünü güçlendirmesi ve Türkiye'nin küresel enerji merkezi olma hedefine katkı sağlaması bekleniyor.