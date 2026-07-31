Türkiye petrol fışkıran sahaya ortak oldu! Dengeler tamamen değişecek, öyle bir kapılar aralanacak ki...

Bu petrolün önemli bölümü deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırılırken, Ceyhan Terminali, bölgesel petrol ticaretinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı üzerinden Azerbaycan'ın yanı sıra üretime bağlı olarak Kazak ve Türkmen petrolleri taşınırken, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı da Irak petrolünün Ceyhan'a ulaştırılmasında kritik rol oynuyor. Bu altyapı, Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi konumunu desteklemenin yanı sıra arz güvenliğine de katkı sağlıyor. BOTAŞ verilerine göre, yıllık 50 milyon ton taşıma kapasitesine sahip Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı üzerinden yılın ilk yarısında yaklaşık 96,9 milyon varil petrol taşındı. Söz konusu hat, Hazar kaynaklarını Rusya ve İran dışındaki güzergah üzerinden küresel piyasalara ulaştıran stratejik enerji koridorlarından biri olmayı sürdürüyor.