Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Strasbourg'un Paraguaylı yıldızı Julio Enciso için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Strasbourg'un Paraguaylı yıldızı Julio Enciso için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İşte Avrupa basınında gündeme oturan o son hamle...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, kanat, santrfor ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlarken, öncelikli yatırımın oyun kurucu pozisyonuna yapılması hedefleniyor.
Bu süreçte Phil Foden, Jamal Musiala, Konstantinos Karetsas, Charles De Ketelaere ve Bruno Fernandes gibi yıldız isimler gündeme geldi.
Avrupa ve Güney Amerika pazarında farklı alternatifleri değerlendiren Galatasaray'ın radarındaki isim ise Paraguaylı yıldız Julio Enciso...
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Enciso için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendiriyordu ve B planı olarak bonuslarla birlikte 25 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif hazırlamıştı.
Öte yandan Strasbourg'un ise genç yıldız için yaklaşık 35 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından piyasa değerini önemli ölçüde artıran Enciso'yu Fransız kulübünün kolay bırakmak istemediği aktarıldı. Galatasaray'ın transfer girişimleri sürerken, İngiltere'den de önemli bir rakip ortaya çıktı.
İngiliz basını Sky Sports'tan Lyall Thomas'ın özel haberine göre, Enciso'nun 2024/25 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Ipswich Town, Paraguaylı yıldızı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, genç oyuncunun performansından memnun kalırken, transfer için yeniden harekete geçti.
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