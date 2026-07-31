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Türkiye petrol fışkıran sahaya ortak oldu! Dengeler tamamen değişecek, öyle bir kapılar aralanacak ki... Suudi Arabistan'da dengeler tamamen değişecek, öyle bir teklif aldı ki Muhammed Salah! Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray... Forvet kavgası tüm kulüplerde sürerken... Başakşehir'in 6 golcüsü var: Avrupa'da yok! Bu da Kars’ın kızıl sincabı! Millet bahçesini şenlendiriyor Hitler'in gözdesiydi... 80 yıl sonra Eskişehir'de uçtu! Bakın neden İşte şimdi gerçek operasyon başlıyor! Real Madrid'in elinden alınabilecek mi? Bir geldiler bir daha gitmiyorlar! Leylekler Soğanlı’yı mekan yaptı Vatandaşı kandıranlar işte şimdi yandı: Yeni dönem 1 Ağustos’ta başlıyor Takım işte şimdi yandı! Aziz Yıldırım Polonya'da iş başı yaptı: Kaybederseniz otobüsle dönersiniz iddiası!
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Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

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Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Strasbourg'un Paraguaylı yıldızı Julio Enciso için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#1
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

İşte Avrupa basınında gündeme oturan o son hamle...

#2
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

#3
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı yönetim, kanat, santrfor ve 10 numara bölgelerine takviye yapmayı planlarken, öncelikli yatırımın oyun kurucu pozisyonuna yapılması hedefleniyor.

#4
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Bu süreçte Phil Foden, Jamal Musiala, Konstantinos Karetsas, Charles De Ketelaere ve Bruno Fernandes gibi yıldız isimler gündeme geldi.

#5
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Avrupa ve Güney Amerika pazarında farklı alternatifleri değerlendiren Galatasaray'ın radarındaki isim ise Paraguaylı yıldız Julio Enciso...

#6
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu için çalışmalarını sürdürüyor.

#7
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, Enciso için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendiriyordu ve B planı olarak bonuslarla birlikte 25 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif hazırlamıştı.

#8
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

Öte yandan Strasbourg'un ise genç yıldız için yaklaşık 35 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

#9
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay Milli Takımı formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından piyasa değerini önemli ölçüde artıran Enciso'yu Fransız kulübünün kolay bırakmak istemediği aktarıldı. Galatasaray'ın transfer girişimleri sürerken, İngiltere'den de önemli bir rakip ortaya çıktı.

#10
Foto - Şaka gibi yahu hakikaten şaka gibi... Julio Enciso transferinde resmi adım atıldı! Galatasaray...

İngiliz basını Sky Sports'tan Lyall Thomas'ın özel haberine göre, Enciso'nun 2024/25 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Ipswich Town, Paraguaylı yıldızı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, genç oyuncunun performansından memnun kalırken, transfer için yeniden harekete geçti.

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