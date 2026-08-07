Yargıtay’dan emsal karar! Primle çalışanlara iyi haber
Prim sistemiyle çalışan işçileri yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Yüksek Mahkeme, satış performansına bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi. Kararda, primlerin her ay aynı miktarda ödenmemesinin ya da yalnızca hedeflerin tutturulduğu dönemlerde hak edilmesinin, bu ödemelerin giydirilmiş ücret dışında bırakılmasına gerekçe oluşturmayacağı açıkça ifade edildi.