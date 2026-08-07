Milli kaleci La Liga’da! Altay Bayındır Celta Vigo'ya transfer oldu
Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır'ın İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır'ın İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.
Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Celta Vigo'ya kiralandığını duyurdu.
İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu.
2023 yazında Fenerbahçe’den Manchester United’a katılan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde yeterince forma şansı bulamadı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 6 maçta görev yapabildi.
Old Trafford’da yedek kulübesinde kalan milli kaleci yeni adresiyle La Liga'da düzenli oynama imkânı arayacak.
Celta Vigo'dan yapılan açıklamada ise "Celta ile Manchester United, Altay Bayındır'ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Celta, Altay Bayındır'a hoş geldin derken yeni döneminde kalede güven vermeye, fiziksel gücü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle takıma katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor. Hoş geldin, Bayındır!" ifadelerine yer verildi.
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