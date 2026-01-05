  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Almanya'da eşiyle anlaşmalı boşanan bir kadının Türkiye'de yeniden dava açarak tazminat istemesini hukuka aykırı bularak reddetti.

#1
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

Yargıtay'dan bir emsal karar daha... Almanya’da evlenen çift, 1,5 yıllık evlilikleri boyunca bir türlü geçinemedikleri gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.

#2
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

TAZMİNAT TALEP ETTİ Eşinin, evlilik süresince vize ve oturma izni işlemlerinde kendisine yardımcı olmadığını, bu nedenle başta sağlık hizmetleri olmak üzere birçok haktan yararlanamadığını, ayrıca eşi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren kadın, bu gerekçelerle 50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat talep etti.

#3
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

YARGITAY'A TAŞINDI Yerel mahkeme, erkeğin kusurlu olduğu kanaatine vararak kadının talebini kabul etti ve tazminata hükmetti. Bu kararın ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

#4
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

HUKUKA AYKIRI BULUNDU Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha önce kusur belirlemesi yapılmamış bir boşanma kararına rağmen, sonradan kusur yüklenerek tazminata hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.

#5
Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

Yerel mahkemenin kararı, bu gerekçeyle bozuldu./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler
Dünya

İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler

İspanya, küresel iklim kriziyle mücadelede dünya tarihine geçecek bir başarıya imza atarak enerji sektöründe yeni bir dönem başlattı. 16 Nis..
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!
Gündem

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Venezuela lideri Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından paketlenerek götürülmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye aradığı fı..
CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: "MSB de bu yanlıştan dönmelidir!"
Gündem

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Avcılar Belediyesi’nin yerel kaynakları halkın asıl ihtiyaçlarına harcamak yerine on binlerce şişe alkol alımına ayırması infiale neden olur..
Aman çok dikkatli olun! Buzda yürürken bunu yapmayan düşüyor
Sağlık

Aman çok dikkatli olun! Buzda yürürken bunu yapmayan düşüyor

Kış aylarında kar ve buzla kaplanan yollarda düşme riski artarken uzmanlar basit ama etkili yürüyüş teknikleriyle ciddi yaralanmaların önlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23