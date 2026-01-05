Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!

TAZMİNAT TALEP ETTİ Eşinin, evlilik süresince vize ve oturma izni işlemlerinde kendisine yardımcı olmadığını, bu nedenle başta sağlık hizmetleri olmak üzere birçok haktan yararlanamadığını, ayrıca eşi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren kadın, bu gerekçelerle 50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat talep etti.