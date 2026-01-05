Yargıtay'dan emsal karar: Boşanmadan sonra istenemez!
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Almanya'da eşiyle anlaşmalı boşanan bir kadının Türkiye'de yeniden dava açarak tazminat istemesini hukuka aykırı bularak reddetti.
Yargıtay'dan bir emsal karar daha... Almanya’da evlenen çift, 1,5 yıllık evlilikleri boyunca bir türlü geçinemedikleri gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı.
TAZMİNAT TALEP ETTİ Eşinin, evlilik süresince vize ve oturma izni işlemlerinde kendisine yardımcı olmadığını, bu nedenle başta sağlık hizmetleri olmak üzere birçok haktan yararlanamadığını, ayrıca eşi ve ailesi tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren kadın, bu gerekçelerle 50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat talep etti.
YARGITAY'A TAŞINDI Yerel mahkeme, erkeğin kusurlu olduğu kanaatine vararak kadının talebini kabul etti ve tazminata hükmetti. Bu kararın ardından dosya Yargıtay’a taşındı.
HUKUKA AYKIRI BULUNDU Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha önce kusur belirlemesi yapılmamış bir boşanma kararına rağmen, sonradan kusur yüklenerek tazminata hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.
Yerel mahkemenin kararı, bu gerekçeyle bozuldu./ kaynak: ensonhaber
