Yargıtay noktayı koydu! Minibüs değnekçilerine kötü haber
Minibüs değnekçilerini üzen haber Yargıtay’dan geldi. Özellikle büyükşehirlerde toplu taşımanın vazgeçilmezi sayılan minibüslerin duraklarında veya yoğun güzergâhlarda kalkış saatlerini, yolcu sırasını ve araç düzenini ayarlayan kahyalara (değnekçi) kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, minibüs şoförlerinin bahşişleriyle hayatını idame ettiren kahyanın kıdem ve ihbar tazminatı alabileceğine hükmeden İş Mahkemesi kararını bozdu.