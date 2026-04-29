Bodrum'da kan donduran sapkınlık! Odalara gizli kamera kurup öz evlatlarına kabusu yaşattı Cihat Yaycı Türkiye'yi hedefe koyan 6 ülkeyi açıkladı! İçlerinde 'Türkler dostumuz' diyen ülke de var Tıkalı damarları açıyor! Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı nar damarları koruyabilir: Nar suyu içerseniz... Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar'dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Hem mutfakta hem banyoda kullanılıyor Restore edilen caminin duvar boşluğunda bulunan sır çözüldü: Ecdadın yüzlerce yıllık Mekke planı çıktı! Futbolda yeni dönem: Bu hareketi yapan kırmızı kart görecek! Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Gözler FED kararına çevrildi
Futbolda yeni dönem: Bu hareketi yapan kırmızı kart görecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ayrımcı davranışları gizlemek için ağzını kapatan oyunculara kırmızı kart verilmesini oy birliğiyle onayladı.

IFAB'dan yapılan açıklamada, ayrımcı ve uygunsuz davranışlarla mücadele etmek amacıyla FIFA tarafından önerilen iki kural değişikliğinin oy birliğiyle onaylandığı kaydedildi.

Bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da uygulanacak yeni kurallara göre, ayrımcı davranışlarını gizlemek için ağzını kapatan futbolculara, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere kırmızı kart uygulaması getirildi.

Şubat ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior rakibi Gianluca Prestianni'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

UEFA Disiplin Kurulu, Vinicius Junior ile yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatan ve iddiaları reddeden Arjantinli futbolcuyu ayrımcı davranışından dolayı 6 maçtan men etmişti.

Eyüpsultan'da korkutan buluş
Gündem

Eyüpsultan'da korkutan buluş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüp, emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına enflasyon farkının yanı..
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Rusya, Orta Doğu'da yaşanan birçok sorunu masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

ABD çöküş sinyalleri veriyor
Dünya

ABD çöküş sinyalleri veriyor

ABD’de hükümet karşıtı şiddet olayları son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ortaya çıkan tablo yalnızca istatistiksel bir artıştan i..
ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!
Gündem

DMM iddialara cevap verdi! 100 bin sosyal konut projesine de çamur attılar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinin hak s..
