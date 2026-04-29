Restore edilen caminin duvar boşluğunda bulunan sır çözüldü: Ecdadın yüzlerce yıllık Mekke planı çıktı!
Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan Parmakören Camisi'nde 2 buçuk yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış bir kağıt eser, Ankara'da uzman konservasyon ekipleri tarafından titizlikle birleştirilmeye devam ediyor. Yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, yüzlerce yıllık Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu.