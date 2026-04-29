Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar’dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza
Türkiye ile İtalya arasında Baykar’ın teknoloji transferleri ve Bayraktar TB2 ile TB3 modellerine yönelik gelişen stratejik savunma sanayii ortaklığı, finans alanındaki dev bir imzayla perçinlendi. Türk Eximbank ve İtalya'nın kalkınma bankası CDP arasında imzalanan 100 milyon euroluk kredi anlaşması, deprem bölgesindeki KOBİ’lerden orta-yüksek teknoloji üreten savunma tedarikçilerine kadar geniş bir yelpazeye 10 yıl vadeli cansuyu olacak. Bu finansman hamlesi, özellikle "2X Challenge" girişimi kapsamında kadın girişimcileri desteklerken, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini üretim ve ihracat ekosisteminde de en üst seviyeye taşıyacak kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.