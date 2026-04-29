Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar’dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile İtalya arasında Baykar’ın teknoloji transferleri ve Bayraktar TB2 ile TB3 modellerine yönelik gelişen stratejik savunma sanayii ortaklığı, finans alanındaki dev bir imzayla perçinlendi. Türk Eximbank ve İtalya'nın kalkınma bankası CDP arasında imzalanan 100 milyon euroluk kredi anlaşması, deprem bölgesindeki KOBİ’lerden orta-yüksek teknoloji üreten savunma tedarikçilerine kadar geniş bir yelpazeye 10 yıl vadeli cansuyu olacak. Bu finansman hamlesi, özellikle "2X Challenge" girişimi kapsamında kadın girişimcileri desteklerken, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini üretim ve ihracat ekosisteminde de en üst seviyeye taşıyacak kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, imzaları atılan finansman, başta kadın girişimciler olmak üzere 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin yeniden yapılanma süreçlerinin desteklenmesi, orta-yüksek teknoloji üreten firmaların finansmana erişiminin güçlendirilmesi ve KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla kullandırılacak.

Türkiye'nin üretim ve ihracat ekosisteminde kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesine katkı sunması hedeflenen finansman, uluslararası kalkınma finansmanı alanındaki işbirliklerinin çeşitlendirilmesi açısından da önem taşıyor. Bu kapsamda sağlanan kredi, Türk Eximbank'ın G7 Kalkınma Finans Kuruluşları tarafından başlatılan, kadın girişimcilerin finansmana erişimini artırmayı, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve ölçülebilir kalkınma etkisi yaratmayı amaçlayan 2X Challenge girişimiyle uyumlu olarak gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Gerçekleştirilen bu anlaşmayla Türk Eximbank, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla geliştirdiği stratejik işbirliklerini daha da genişletirken ihracatçı firmaların uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yeni dönemde finansman kaynaklarının sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı kalkınma ve toplumsal refah gibi hedeflerle uyumlu biçimde yapılandırılmasının giderek daha fazla önem kazandığını bildirdi. Türk Eximbank olarak ihracatçıların küresel rekabet gücünü desteklerken finansman faaliyetlerini kalkınma politikalarının tamamlayıcı bir unsuru olarak konumlandırdıklarını kaydeden Güney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtalya'nın köklü kalkınma finansmanı kuruluşlarından CDP ile hayata geçirdiğimiz anlaşma, bu yaklaşımın somut bir yansımasıdır. 10 yıl vadeli ve 100 milyon avro tutarındaki bu kaynak, yalnızca ihracatçı firmalarımızın finansman ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanma sürecini destekleyecek, kadın girişimciliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak ve teknoloji yoğun üretim kapasitesinin gelişimini teşvik edecektir."

Güney, bu işlemin, G7 Kalkınma Finans Kuruluşları tarafından başlatılan 2X Challenge girişimiyle uyumlu olarak gerçekleştirilmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımının sağlanmasının yalnızca toplumsal değil, aynı zamanda ekonomik verimlilik ve sürdürülebilir büyüme açısından da kritik bir unsur olduğuna inanıyoruz. Türk Eximbank olarak önümüzdeki dönemde de uluslararası kalkınma ve finans kuruluşlarıyla kurduğumuz stratejik ortaklıkları çeşitlendirmeyi, ihracatçılarımıza sunduğumuz uzun vadeli finansman araçlarını geliştirmeyi ve Türkiye'nin üretim ile ihracat kapasitesini daha yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturacak projeleri desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

