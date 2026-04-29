Bodrum’da kan donduran sapkınlık! Odalara gizli kamera kurup öz evlatlarına kabusu yaşattı Cihat Yaycı Türkiye'yi hedefe koyan 6 ülkeyi açıkladı! İçlerinde 'Türkler dostumuz' diyen ülke de var Tıkalı damarları açıyor! Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı nar damarları koruyabilir: Nar suyu içerseniz... Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar’dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Hem mutfakta hem banyoda kullanılıyor Restore edilen caminin duvar boşluğunda bulunan sır çözüldü: Ecdadın yüzlerce yıllık Mekke planı çıktı! Futbolda yeni dönem: Bu hareketi yapan kırmızı kart görecek! Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Gözler FED kararına çevrildi
Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor

Dünya bankacılık devi Santander, işlemlerin yüzde 96'sının dijital kanallara kaymasıyla birlikte devrim niteliğinde bir daralma kararı alarak 40 şubesine kilit vuracağını açıkladı. Birleşik Krallık genelinde Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacak olan kapatma dalgası, fiziksel şubelerin yerini tamamen mobil uygulamalara bırakacağının en net sinyali oldu. Bu karar, özellikle dijital bankacılığa henüz uyum sağlayamamış yaşlı müşteriler arasında büyük bir endişe oluşturdu.

Bankacılık dünyasında fiziksel mekanların yerini mobil uygulamalar alırken, İspanyol finans devi Santander’den radikal bir hamle geldi. Müşteri işlemlerinin yüzde 96 gibi rekor bir seviyede dijital kanallara kayması, bankanın Birleşik Krallık genelindeki hizmet ağını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Alınan kararla birlikte Mayıs ayı sonuna kadar toplam 40 şube faaliyetlerine kalıcı olarak veda edecek.

Nisan ayının son günlerinde başlayacak olan ilk kapatma dalgası, ayın 28’inde Berwick-upon-Tweed ve Woking gibi noktalarla start alacak. Takip eden gün ise Bangor’dan Tonbridge’e kadar uzanan geniş bir listedeki şubeler kepenk indirecek. Banka, bu süreci kademeli bir takvime yayarak geçiş sürecini yönetmeyi hedefliyor.

Mayıs ayı ise bankanın fiziksel ağındaki daralmanın en yoğun hissedildiği dönem olacak. Ayın ilk haftasında Bishop Auckland ve Mansfield gibi şubelerle başlayan süreç, ikinci haftada Andover ve Golders Green ile devam edecek. Operasyonun son halkası ise Mayıs ayının üçüncü haftasında Newton Abbot ve Stafford gibi şubelerin de aralarında bulunduğu grubun kapanmasıyla tamamlanacak.

Daily Express’in aktardığı verilere göre şekillenen bu plan, geleneksel bankacılığın yerini tamamen kullanıcı odaklı teknolojik çözümlere bıraktığının en güncel örneğini oluşturuyor.

