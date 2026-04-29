Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor
Dünya bankacılık devi Santander, işlemlerin yüzde 96'sının dijital kanallara kaymasıyla birlikte devrim niteliğinde bir daralma kararı alarak 40 şubesine kilit vuracağını açıkladı. Birleşik Krallık genelinde Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacak olan kapatma dalgası, fiziksel şubelerin yerini tamamen mobil uygulamalara bırakacağının en net sinyali oldu. Bu karar, özellikle dijital bankacılığa henüz uyum sağlayamamış yaşlı müşteriler arasında büyük bir endişe oluşturdu.