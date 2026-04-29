İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki doğalgaz hattı projesi için bazı araziler için kamulaştırma kararı çıktı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki doğalgaz hattı projesi için bazı araziler için kamulaştırma kararı çıktı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ili Babaeski ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı Kumluca-1 doğalgaz boru hattı güzergahındaki taşınmazların bir bölümü için kamulaştırma kararı alınması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurdu.
Genel müdürlük, 17 Nisan 2026 tarihli başvuruyu Resmi Gazete'de ilan ederek duyurdu.
Kamulaştırma kapsamındaki taşınmazlar; TPAO'nun Edirne ve Kırklareli il sınırlarında sahip olduğu AR/TPO/K/E18-d3, d4 ile AR/TPO/K/F18-a1, a2 pafta numaralı arama ruhsat sahalarında yer alıyor. Arazi malikleriyle rayiç bedel üzerinde uzlaşma sağlanamadığından 2. Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu parsellere acele el koyma kararı verdi.
