Bodrum’da kan donduran sapkınlık! Odalara gizli kamera kurup öz evlatlarına kabusu yaşattı Cihat Yaycı Türkiye'yi hedefe koyan 6 ülkeyi açıkladı! İçlerinde 'Türkler dostumuz' diyen ülke de var Tıkalı damarları açıyor! Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı nar damarları koruyabilir: Nar suyu içerseniz... Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar’dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Hem mutfakta hem banyoda kullanılıyor Restore edilen caminin duvar boşluğunda bulunan sır çözüldü: Ecdadın yüzlerce yıllık Mekke planı çıktı! Futbolda yeni dönem: Bu hareketi yapan kırmızı kart görecek! Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Gözler FED kararına çevrildi
İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki doğalgaz hattı projesi için bazı araziler için kamulaştırma kararı çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ili Babaeski ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı Kumluca-1 doğalgaz boru hattı güzergahındaki taşınmazların bir bölümü için kamulaştırma kararı alınması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurdu.

Genel müdürlük, 17 Nisan 2026 tarihli başvuruyu Resmi Gazete'de ilan ederek duyurdu.

Kamulaştırma kapsamındaki taşınmazlar; TPAO'nun Edirne ve Kırklareli il sınırlarında sahip olduğu AR/TPO/K/E18-d3, d4 ile AR/TPO/K/F18-a1, a2 pafta numaralı arama ruhsat sahalarında yer alıyor. Arazi malikleriyle rayiç bedel üzerinde uzlaşma sağlanamadığından 2. Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi söz konusu parsellere acele el koyma kararı verdi.

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti
Gündem

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti

Erzincan'da konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme..
35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde "tehlikeli çağ" uyarısı
Dünya

35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde “tehlikeli çağ” uyarısı

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresi’ndeki ortak oturumda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını ve ABD ile..
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!
Gündem

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın 28. oturumu, kelimenin tam anlamıyla yer ye..
Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı
Gündem

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. 'Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Y..
Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!
Gündem

Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!

İzmir’de Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile bir sanayi ustası arasında geçen mizahi konuşma sosyal medyada gündem oldu. “Cumh..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
