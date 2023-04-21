Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Ahmed, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu bir kamu onuruna leke sürme suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri" dedi ve Suudi savcılığına suç duyurusunda bulunacağını belirtti.