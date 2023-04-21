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Spor
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Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

2023-04-21 07:27:55
Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 mağlup olduğu maça, Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareketler damga vurmuştu. Rakibini boğazından tutarak yere düşüren ve sadece sarı kart gören Portekizli yıldızın maçtan sonra yaptığı hareket ise Suudi Arabistan'ı karıştırmıştı. Yaşananların ardından Ronaldo'nun başı büyük derde girecek. Tecrübeli yıldız, hayatının şokunu yaşayabilir. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, maçın ardından yaptığı hareketle adeta ülkeyi karıştırdı.

#2
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Maçın 56. dakikasında çıktığı hava topu mücadelesinde rakibinin boğazından tutarak yere düşüren Ronaldo, sarı kartla cezalandırılmıştı.

#3
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Rakip oyuncular, 37 yaşındaki futbolcunun kırmızı kart görmesi için yoğun itirazlarda bulunsalar da hakemin kararı değişmemişti.

#4
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

TARAFTAR MESSI DİYE BAĞIRINCA... Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Al Nassr'da Portekizli yıldız büyük bir öfke yaşamış ve sahadan soyunma odasına doğru giderken Messi tezahüratı yapan taraftarlara kasıklarını tutarak karşılık vermişti.

#5
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Portekizli yıldızın bu hareketi, Suudi Arabistan'da geniş bir kesimi fazlasıyla öfkelendirdi.

#6
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

"SINIR DIŞI EDİN, TAKIMDAN GÖNDERİN" Sosyal medyada bazı Suudi taraftarlar, özellikle Ramazan ayında Ronaldo'nun yaptığı bu hareketin kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Sınır dışı edin" ve "Takımdan gönderin" şeklinde taleplerde bulundu.

#7
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

BİR AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU Nouf bin Ahmed adındaki bir avukat, olaya ciddi şekilde tepki gösterdi ve Cristiano Ronaldo'nun ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

#8
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Ahmed, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu bir kamu onuruna leke sürme suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri" dedi ve Suudi savcılığına suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

#9
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

YÖNETİM: "CİNSEL ORGANINA DARBE ALDI" Öte yandan Al-Nassr yönetimine yakın kaynaklar, Ronaldo'nun 'maç sırasında cinsel organına darbe aldıktan' sonra bu hareketi yaptığını iddia ederek Portekizli yıldızı savundu.

#10
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

"500 MİLYON €'LUK SÖZLEŞME FESHEDİLSİN" Osman Ebubekir adlı bir gazeteci, Cristiano Ronaldo'nun taraftarlara karşı bu ahlaksız ve kaba hareketi nedeniyle Portekizli yıldızın 2,5 yılda 500 milyon euro kazanacağı sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini savundu.

#11
Foto - Yaptığı hareket başını belaya soktu! Ronaldo hayatının şokunu yaşayacak, tutuklanabilir...

Al Nassr formasıyla 13 maça çıkan ve 11 gol atıp 2 asist yapan Ronaldo, son 2 maçta ağları havalandırmayı başaramamıştı.

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