“Yapsanız yapsanız siz yaparsınız” dediler, Türkiye’yi ülkeye davet ettiler: “Lütfen ordumuzu güçlendirmemize yardım edin”

Nijerya İçişleri Bakanı Tunji-Ojo, terörle mücadelede Türkiye’nin tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artırmak için resmi iş birliği çağrısında bulundu. Özellikle göç yönetimi, sınır kontrolü ve teknoloji transferi alanlarında Ankara ile koordinasyonu derinleştirmeyi hedefleyen Nijerya, bu ortaklıkla ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Bu kritik hamle, Türkiye’nin Afrika’daki askeri ve ticari nüfuzunun yeni bir boyuta taşınacağının en net göstergesi oldu.