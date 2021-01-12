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Medya
12
Yapımcısı paylaştı! Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarını sevindiren gelişme

2021-01-12 03:25:32
Yapımcısı paylaştı! Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarını sevindiren gelişme

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayınlandığı günden bu güne reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

#1
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu 16. son bölümü ile ekrana damga vurdu. Dizinin son bölümünde Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerine neden oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu 16. son bölümü ile ekrana damga vurdu. Dizinin son bölümünde Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerine neden oldu.

#2
Foto - Son bölümde, Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı‘nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir? Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Son bölümde, Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı‘nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir? Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

#3
Foto - Tüm merak edilen soruların yanıtı 17. bölüme saklanırken Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.

Tüm merak edilen soruların yanıtı 17. bölüme saklanırken Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - İlk sezonun reytinglerini alt üst etmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

İlk sezonun reytinglerini alt üst etmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

#5
Foto - Yapılan anketlere göre 2020’nin en iyi dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu oldu.

Yapılan anketlere göre 2020’nin en iyi dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu oldu.

#6
Foto - Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yapımcısı Emre Konuk, Twitter hesabından yapılan anket sonucunu retweet yaparak ‘Sağ olsunlar var olsunlar…” yorumunu yaptı.

Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yapımcısı Emre Konuk, Twitter hesabından yapılan anket sonucunu retweet yaparak ‘Sağ olsunlar var olsunlar…” yorumunu yaptı.

#7
Foto - İşte Emre Konak'ın o paylaşımı...

İşte Emre Konak'ın o paylaşımı...

#8
Foto - Savaş sahneleriyle izleyici tarafından büyük beğeni alan dizi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Savaş sahneleriyle izleyici tarafından büyük beğeni alan dizi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

#9
Foto - TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. bölümünden kareler...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. bölümünden kareler...

#10
Foto - TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. bölümünden kareler...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. bölümünden kareler...

#11
Foto - TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. bölümünden kareler...

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. bölümünden kareler...

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