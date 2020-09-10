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Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı! Kuruluş Osman'da bomba Diriliş Ertuğrul detayı

2020-09-10 21:11:25
Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı! Kuruluş Osman'da bomba Diriliş Ertuğrul detayı

Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı.

#1
Foto - Açıklamalarda bulunan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.

Açıklamalarda bulunan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.

#2
Foto - KURULUŞ OSMAN'DA DİRİLİŞ ERTUĞRUL DETAYI! Kuruluş Osman dizisinde hayal ettikleri karakterlerle yola devam edeceklerini ve onların hikayelerine odaklanacaklarını söyleyen Bozdağ, bu noktada Diriliş Ertuğrul’un başarısının arka planındaki stratejiyi aynen uygulayacaklarının mesajını verdi. Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul’un ilk sezonundan itibaren bütün sevilen karakterlerini yazdık, nasıl oynanması gerektiğini anlattık. Bir karakter dünyası çıktık. Her yıl da bazen karakterlerden vazgeçerek, yeni hayaller anlattık.Çünkü bazen hikayesi bitiyor. Onunla anlatmak istediğinizin bir yere kadar geldiğini, sonra tekrara düşecek olmasından korkuyorsunuz. Bir ağaç nasıl budanır büyümesi için, biz de her sezon ana gövdeyi sağlam tuttuk, budadık budadık o daha da gürleşti, büyüledi. Bütün cihana yayılır hale geldi.” dedi.

KURULUŞ OSMAN'DA DİRİLİŞ ERTUĞRUL DETAYI! Kuruluş Osman dizisinde hayal ettikleri karakterlerle yola devam edeceklerini ve onların hikayelerine odaklanacaklarını söyleyen Bozdağ, bu noktada Diriliş Ertuğrul’un başarısının arka planındaki stratejiyi aynen uygulayacaklarının mesajını verdi. Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul’un ilk sezonundan itibaren bütün sevilen karakterlerini yazdık, nasıl oynanması gerektiğini anlattık. Bir karakter dünyası çıktık. Her yıl da bazen karakterlerden vazgeçerek, yeni hayaller anlattık.Çünkü bazen hikayesi bitiyor. Onunla anlatmak istediğinizin bir yere kadar geldiğini, sonra tekrara düşecek olmasından korkuyorsunuz. Bir ağaç nasıl budanır büyümesi için, biz de her sezon ana gövdeyi sağlam tuttuk, budadık budadık o daha da gürleşti, büyüledi. Bütün cihana yayılır hale geldi.” dedi.

#3
Foto - Yapımcı Bozdağ, yeni sezonda da Kuruluş Osman'ın çok etkili karakterleri olacağını ifade ederek şunları söyledi.

Yapımcı Bozdağ, yeni sezonda da Kuruluş Osman'ın çok etkili karakterleri olacağını ifade ederek şunları söyledi.

#4
Foto - Sürpriz projelerle izleyicilere müjdeler vereceklerini açıklayan Mehmet Bozdağ, farklı projeleri olduğunu bunlardan birisinin de Yunus Emre olabileceğini ifade etti.

Sürpriz projelerle izleyicilere müjdeler vereceklerini açıklayan Mehmet Bozdağ, farklı projeleri olduğunu bunlardan birisinin de Yunus Emre olabileceğini ifade etti.

#5
Foto - Kuruluş Osman dizisi için set ziyaretlerinin olacağını ancak ölümcül koronavirüs pandemisi tehlikesinin olduğunu kaydeden Mehmet Bozdağ, “Çok güzel hazırlık da yapmıştık. Bakalım, koronanın bitmesi lazım. Korona her şeyi tarumar etti” diye konuştu.

Kuruluş Osman dizisi için set ziyaretlerinin olacağını ancak ölümcül koronavirüs pandemisi tehlikesinin olduğunu kaydeden Mehmet Bozdağ, “Çok güzel hazırlık da yapmıştık. Bakalım, koronanın bitmesi lazım. Korona her şeyi tarumar etti” diye konuştu.

#6
Foto - Sungur Tekin’in dizide olmayacağı, bambaşka karakterlerin geleceğini ifade eden ünlü yapımcı, özellikle düşman cephesinde çok farklı karakterler ile Kuruluş Osman’ın çok farklı bir geri dönüş yapacağını anlattı.

Sungur Tekin’in dizide olmayacağı, bambaşka karakterlerin geleceğini ifade eden ünlü yapımcı, özellikle düşman cephesinde çok farklı karakterler ile Kuruluş Osman’ın çok farklı bir geri dönüş yapacağını anlattı.

#7
Foto - İkinci sezon tanıtım fragmanı yayınlanan Kuruluş Osman’ın yeni yayın dönemi öncesi Mehmet Bozdağ, şunları söyledi: “Bu yıl çok mu heyecanlı, hiç olmadığı kadar. Bambaşka bir proje tasarladık. Bambaşka bir proje şekillendi. Ekip gece gündüz çalışıyor. Müthiş derecede fedakarlık yaparak, inanılmaz bir sezon geliyor. Bu kadar heyecanlıyım.”

İkinci sezon tanıtım fragmanı yayınlanan Kuruluş Osman’ın yeni yayın dönemi öncesi Mehmet Bozdağ, şunları söyledi: “Bu yıl çok mu heyecanlı, hiç olmadığı kadar. Bambaşka bir proje tasarladık. Bambaşka bir proje şekillendi. Ekip gece gündüz çalışıyor. Müthiş derecede fedakarlık yaparak, inanılmaz bir sezon geliyor. Bu kadar heyecanlıyım.”

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