Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı! Kuruluş Osman'da bomba Diriliş Ertuğrul detayı

KURULUŞ OSMAN'DA DİRİLİŞ ERTUĞRUL DETAYI! Kuruluş Osman dizisinde hayal ettikleri karakterlerle yola devam edeceklerini ve onların hikayelerine odaklanacaklarını söyleyen Bozdağ, bu noktada Diriliş Ertuğrul’un başarısının arka planındaki stratejiyi aynen uygulayacaklarının mesajını verdi. Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul’un ilk sezonundan itibaren bütün sevilen karakterlerini yazdık, nasıl oynanması gerektiğini anlattık. Bir karakter dünyası çıktık. Her yıl da bazen karakterlerden vazgeçerek, yeni hayaller anlattık.Çünkü bazen hikayesi bitiyor. Onunla anlatmak istediğinizin bir yere kadar geldiğini, sonra tekrara düşecek olmasından korkuyorsunuz. Bir ağaç nasıl budanır büyümesi için, biz de her sezon ana gövdeyi sağlam tuttuk, budadık budadık o daha da gürleşti, büyüledi. Bütün cihana yayılır hale geldi.” dedi.