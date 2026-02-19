  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Kim Jong-un'dan gövde gösterisi! Dünyanın 'en güçlü' silahını tanıttı Sapkın ağın ucu Dubai’ye uzanmıştı: Epstein’ın ahlaksız dostu CEO apar topar istifa etti Konya'nın geleneksel lezzeti Tarhun çorbasına iftarda yer açın... Şifalı ve doyurucu Terör örgütü YPG gitti huzur geldi! Rakkalılar ramazana umutla başladı Meğer neler yapıyormuş: Hurmanın yanında bir bardak su içmenin 10 faydası! Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler... Okan Buruk çok istiyor ama... Hoffenheim Ozan'ı Galatasaray'a kaptırmak istemiyor Paşinyan'dan gündemi altüst edecek Türkiye itirafı: Rusya'nın yüzünden oldu
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Abdullah Gül sessizliğini bozdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Gazeteci Aytunç Erkin, Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olacağı iddiaları üzerine kritik bir gelişmeyi duyurdu. Erkin konuyla alakalı bir arkadaşı aracılığıyla Abdullah Gül'den görüş aldığını söyledi.

#1
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın “Abdullah Gül CHP’nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum” açıklaması gündeme oturdu.

#2
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Aynı teklifin 2018’de de konuşulduğunu kendisinin karşı çıktığını belirten Yarkadaş, “Aynı teklif geldi konuşuldu ve itiraz ettik. İtiraz edenlerin başına onca şey geldi siyaseten tasfiye edildik” ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

İddiaya ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazeteci Aytunç Erkin, Abdullah Gül ile görüşen bir dostun açıklamalarını TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit ağırlık" programında aktardı.

#4
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Erkin, "Sayın Abdullah Gül ile birkaç gün önce görüşen dostumun verdiği bilgi 'böyle bir gündemi yok. Çünkü muhalefete de inanmıyor. Bugün için böyle düşünüyor.' Öte yandan İmamoğlu ile bir kere görüştüğünü söylemiş yakın çevresine. Seçimi kazandığında tebrik olarak. İmamoğlu ile yakınlığının olmadığını söylüyor" dedi.

#5
Foto - Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Gül'ün açıklamalarını yorumlayan yazar Hasan Öztürk, Gül'ün 2018 seçimleri öncesinde de muhalefette konsesüs olmadığı için aday olmadığını hatırlatarak, "Tersten okuma yapınca 'normalde aday olurum ama muhalefete inanmıyorum' diyor. Eğer inansa muhalefete 'aday olurum' diyor o zaman" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu?
Siyaset

Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’lı makamında kabul ederek bir süre g..
28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor
Gündem

28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor

Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve kamuoyunda "postmodern" darbe olarak bilinen 28 Şubat’ın mimarlarından dönemin Genelkurm..
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23