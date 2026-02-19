Abdullah Gül sessizliğini bozdu

Erkin, "Sayın Abdullah Gül ile birkaç gün önce görüşen dostumun verdiği bilgi 'böyle bir gündemi yok. Çünkü muhalefete de inanmıyor. Bugün için böyle düşünüyor.' Öte yandan İmamoğlu ile bir kere görüştüğünü söylemiş yakın çevresine. Seçimi kazandığında tebrik olarak. İmamoğlu ile yakınlığının olmadığını söylüyor" dedi.