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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

2023-08-07 20:08:49
Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Sürekli gelişen yapay zekanın geldiği son nokta tehlikeli boyutlara ulaştı.

#1
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Yapay zekanın siber güvenlik alanında yaratabilecek açıklar, araştırmacıları korkutuyor.

#2
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

ABD’de yürütülen son çalışma, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek şifreleri neredeyse yüzde 100 doğru şekilde tahmin edebildiğini gösterdi.

#3
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Cornell Üniversitesinden gelen yeni bir araştırma, yapay zekanın tuş vuruşlarıyla yapabileceği tahminleri ele alıyor.

#4
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Bilgisayar korsanları tarafından yapay zeka kullanılarak yürütülecek bir şifre saldırısının, yüzde 95 oranında doğru tahminler yapabildiği ifade edildi.

#5
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Araştırmacılar CoAtNet adlı bir yapay zeka modelini, akıllı telefonun mikrofonundan alınan seslere dayanarak tuş vuruşlarını tanımlamak üzere eğitti. Model, bir MacBook Pro klavyesinde yazılan tuş vuruşlarını yeniden üretmede yüzde 95 doğruluk oranına ulaştı.

#6
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Araştırmacılar, Zoom aramaları ve Skype konuşmaları gibi gürültülü durumlarda bile modelin yüzde 90’ın üzerinde doğru sonuçlar verdiğini söyledi. Ayrıca tuş vuruşlarının ses seviyesi, şifre tahminlerinin doğruluğunu neredeyse hiç etkilemedi.

#7
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Araştırmacıların açıklamasına göre yapay zeka, klavyedeki tuş vuruşlarını tanımlamak için tuşa basışlar arasındaki zamanlamayı ve mikrofona gelen sesin dalgasını kullandı. Bu da sessiz klavyelerin bile saldırıya karşı savunmasız olduğu anlamına geliyor.

#8
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Araştırmanın sonuçları, kişisel veri gizliliği açısından endişe verici düzeyde. Hackerlar tarafından ses dinleme amaçlı geliştirilecek uygulamalar, yapay zeka yardımıyla milyonlarca kullanıcının şifresini tehlikeye atabilir.

#9
Foto - Yapay zekadan korkutan beciri! Bunu da yapmaya başladılar

Uzmanlar ise riski azaltmak için parola yöneticilerini ve parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor.

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