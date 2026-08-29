İmalat sanayisine 250 milyarlık dev destek! KOBİ'lere müjdeli haber resmen duyuruldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, "Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde birbirini tamamlayan iki ayrı destek mekanizması var. Bunlardan ilki mevcut istihdamı korumayla ilgili destek, 'performans desteği' adı altında. Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlanıyor. Buna ilaveten KOBİ'ler özelinde, imalat sanayisindeki KOBİ'lerimize finans desteği adı altında önümüzdeki 3 yıla sari olmak üzere 187.5 milyar lira kaynak aktarımı hedeflenmiştir. Ağustos ayı itibarıyla hem performans hem de finans destekleri kapsamında 12 binden fazla işletmeye yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam koruması sağlanmıştır" diye konuştu. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da Türk bankacılık sektörü olarak bugün itibarıyla 26.7 trilyon lira kredi kullandırdıklarını belirterek, bu kredilerin yüzde 27'sinin KOBİ'lere kullandırıldığını söyledi.