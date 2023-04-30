2023-04-30 07:37:08 Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat
Dolandırıcılık yöntemlerine yapay zeka destekli ses klonlama uygulamaları da eklendi. Amerika’da bir anne, “Sesin kızıma ait olduğundan bir an bile şüphe etmedim” diyerek dolandırıcılar tarafından yapay zeka ile üretilen sese inandığını söyledi. Peki yapay zeka ile oluşturulan sesleri anlamak mümkün mü? Nasıl önlemler almak gerekiyor? Türkiye’den ve dünyadan yapay zeka dolandırıcılığı örneklerine dikkat çeken Doç. Dr. Ali Murat Kırık, önemli noktalara değinerek kullanıcıları uyardı. Avukat Mert Tekin ise, “10 yıla kadar hapis cezası var” diyerek alınması gereken tedbirleri anlattı.