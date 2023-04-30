Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

“BİR ANLIK DİKKATSİZLİK DOLANDIRILMANIZA NEDEN OLABİLİR” Yapay zeka aracılığıyla sahte videolar üretilerek dolandırıcılık yapıldığına dikkat çeken Kırık, "Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada bu tarz dolandırıcılık vakalarının yaşanmaya başladığı görülmektedir. Buna ek olarak yapay zeka aracılığıyla sahte videolar oluşturabilmekte ve bu sayede dolandırıcılar kişileri yanıltarak onları bir şeyler yapmaları konusunda ikna edebilmektedir. Kullanılacak sesler ve görüntüler makine öğrenmesi yoluyla işlenmekte, özel yazılımlar vasıtasıyla kişiler hedef alınmaktadır. Devlet kurumlarından, bankalardan, hastanelerden, okullardan ya da farklı kuruluşlardan aranıyormuş gibi yapılarak kullanıcıların kimlik bilgileri talep edilebilmektedir. Böylece banka ve kredi kartı bilgileri gibi kişiye özel verilere erişim anlık bir dikkatsizlik nedeniyle dolandırıcıların eline geçmektedir” diye konuştu.