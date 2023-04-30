  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da üretime başladı

Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Mustafa Kemal’e hakaret ettiği için ‘domuz’a benzetilmişti! Eser Yenenler ilk kez konuştu

Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

Muharrem İnce CHP'li seçmeni uyardı! Hepsi pazartesi sabahı istifa edecek

Dünyada ondan başka lider yok demişti! Müslümanların yanında olduğunu böyle gösterdi

Twitter’dan para kazanma herkes için açıldı

Öksürüğe iyi gelen göğüsü yumuşatan tarif! Öksürük için: 'yok artık' dedirten bir yeni formül! Siz de yapın

Çok şaşıracaksınız... Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte cevabı...

Jesus resmen para bastı! Dudak uçuklatan rakam... Sürpriz istatistik!
Türkiye
7
Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

2023-04-30 07:37:08
Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

Dolandırıcılık yöntemlerine yapay zeka destekli ses klonlama uygulamaları da eklendi. Amerika’da bir anne, “Sesin kızıma ait olduğundan bir an bile şüphe etmedim” diyerek dolandırıcılar tarafından yapay zeka ile üretilen sese inandığını söyledi. Peki yapay zeka ile oluşturulan sesleri anlamak mümkün mü? Nasıl önlemler almak gerekiyor? Türkiye’den ve dünyadan yapay zeka dolandırıcılığı örneklerine dikkat çeken Doç. Dr. Ali Murat Kırık, önemli noktalara değinerek kullanıcıları uyardı. Avukat Mert Tekin ise, “10 yıla kadar hapis cezası var” diyerek alınması gereken tedbirleri anlattı.

#1
Foto - Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

Yapay zeka, son yıllarda gerçeğin ne olduğu konusundaki algıları değiştirmeye başladı. Sadece birkaç cümlelik bir ses örneği, kişinin konuşmasını kopyalayıp kötü amaçlar için kullanmaya yetiyor. Dolandırıcılar, yapay zeka yardımıyla, hedeflerine aldıkları kişilerin konuşmalarını taklit ederek yakınlarından para istiyor. Yapay zeka dolandırıcılığında örnekler saymakla bitmiyor. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Sosyal medyada yüksek kaliteli ses ve fotoğraflar paylaşmak dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

Amerika’da bir anne, dolandırıcıların sahte kaçırma girişiminde kullandıkları, kızının sesinin yapay zeka tarafından oluşturulan kopyasına "yüzde 100" inandığını söyledi. Jennifer DeStefano, bilinmeyen bir numaradan gelen telefonu açtı. 15 yaşındaki kızı Brie olduğuna inandığı kişinin "hıçkıra hıçkıra ağladığını" duydu.

#3
Foto - Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

“BİR AN BİLE ŞÜPHE ETMEDİM” “Sesi duyduğumda kim bu diye hiç düşünmedim. Tamamen kızımın sesiydi, onun tonlamasıydı, onun ağlama şekliydi. Olayın ilginç tarafı kızım olduğundan bir an bile şüphe etmedim. Bu durum beni gerçekten derinden etkiledi.”

#4
Foto - Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

Daha sonra bir erkek sesi devreye girerek taleplerde bulunmaya başladı. Çocuğu kaçırmış gibi yapan kişi, kızı serbest bırakmak için önce 1 milyon dolar talep etti, daha sonra bu rakamı 50 bin dolara indirdi. DeStefano, kızının kaçırılmadığını eşini arayıp güvende olduğunu teyit edince anladı.

#5
Foto - Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte ses ve görsellerin nasıl ayırt edilebileceğini posta.com.tr’ye anlattı. Yapay zeka teknolojileri aracılığıyla üretilen sahte sesle ve görüntülerin, dolandırıcılıkta ve yasa dışı işlerde sıklıkla kullanılmaya başladığını belirten Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Yapay zeka aracılığıyla insanlar kandırılabilmekte ve şantaj yoluyla fidye talep edilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse dolandırıcılar yapay zeka teknolojilerini kullanarak bir kişinin sesini taklit edebilir ve telefon görüşmesi yaparak kurum veya banka gibi güvenilir bir kaynak olarak kendisini tanıtabilir. Bu şekilde, kişilerin banka hesap bilgileri veya kişisel bilgileri elde edilebilir” dedi.

#6
Foto - Yapay zeka ile çocuk kaçırma! Bunu da yaptılar, aman dikkat

“BİR ANLIK DİKKATSİZLİK DOLANDIRILMANIZA NEDEN OLABİLİR” Yapay zeka aracılığıyla sahte videolar üretilerek dolandırıcılık yapıldığına dikkat çeken Kırık, "Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada bu tarz dolandırıcılık vakalarının yaşanmaya başladığı görülmektedir. Buna ek olarak yapay zeka aracılığıyla sahte videolar oluşturabilmekte ve bu sayede dolandırıcılar kişileri yanıltarak onları bir şeyler yapmaları konusunda ikna edebilmektedir. Kullanılacak sesler ve görüntüler makine öğrenmesi yoluyla işlenmekte, özel yazılımlar vasıtasıyla kişiler hedef alınmaktadır. Devlet kurumlarından, bankalardan, hastanelerden, okullardan ya da farklı kuruluşlardan aranıyormuş gibi yapılarak kullanıcıların kimlik bilgileri talep edilebilmektedir. Böylece banka ve kredi kartı bilgileri gibi kişiye özel verilere erişim anlık bir dikkatsizlik nedeniyle dolandırıcıların eline geçmektedir” diye konuştu.

Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli
Gündem

Hükümet düğmeye bastı! İşte düşünülen yeni kira modeli

Fahiş kira artışları Türkiye'nin gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışları ile ilgili yaptığı aç..
Kılıçdaroğlu canlı yayında soruyu duyunca ses yükseltti: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz?
Gündem

Kılıçdaroğlu canlı yayında soruyu duyunca ses yükseltti: Aynı soruyu Erdoğan'a da sorabiliyor musunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında sorulan terör sorusuna tepki gösterdi.
İslam Memiş'ten yeni iki tavsiye: Kârlı olanı açıkladı! Emekli ve altını olanlara, bekleyenlere seslendi!
Ekonomi

İslam Memiş'ten yeni iki tavsiye: Kârlı olanı açıkladı! Emekli ve altını olanlara, bekleyenlere seslendi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son paylaşımıyla yatırımcısına çok önemli iki tavsiyede bulundu, Altın fiyatlarına ilişkin dikk..
‘Bize öyle dediler’ Karamollaoğlu'ndan bomba 'üst akıl' itirafı!
Siyaset

‘Bize öyle dediler’ Karamollaoğlu'ndan bomba 'üst akıl' itirafı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri mitinginde konuştu. Karamollaoğlu isim vermeden Kılıçdaroğlu için birilerinden akı..
Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Feleği şaşacak
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Feleği şaşacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Tür..
Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme!
Gündem

Süleyman Soylu'yu şaşkına çeviren gelişme! "Böylesini ilk kez görüyorum" deyip duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında; seçim öncesi sahadaki son duruma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23