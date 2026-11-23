Rus ve Libya vatandaşları yaralandı Saldırının ardından bölgede yangın çıkarken, sağlık kaynakları Rus gemisinde bulunan 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında Rusya ve Libya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Libya parlamentosunun görevlendirdiği Usame Hammad başkanlığındaki hükümet, geminin Rusya'ya dönüş yolunda yakıt ve erzak ikmali yapmak amacıyla Bingazi Limanı'na uğradığını duyurdu. Hükümet, yangının kontrol altına alınmasının ardından liman ve deniz üssündeki tesislerle depoların zarar görmediğini bildirdi. Denizden peş peşe saldırılar düzenlendi Rus savaş gemisine yönelik saldırının ardından Bingazi açıklarındaki ticari gemiler de hedef alındı. Reuters'a konuşan iki askeri kaynak, Malta bayraklı bir ticari geminin insansız deniz aracıyla vurulduğunu, Libya deniz kuvvetlerinin ise geminin mürettebatını kurtardığını aktardı. Aynı kaynaklar, Libya deniz ve hava kuvvetlerinin pazar akşamı Bingazi açıklarında 20'den fazla insansız deniz aracını durdurduğunu belirtti.