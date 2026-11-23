Ukraynalı subaylar iddiası gündemde Libyalı kaynaklar, saldırıların gerçekleştirildiği belirtilen Misrata Deniz Üssü'nde Ukrayna ordusuna mensup subayların bulunduğunu aktardı. Axios muhabiri Barak Ravid ise konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayanarak Rus gemisini hedef alan operasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Ravid'in aktardığı bilgilerde operasyonun nereden ve nasıl yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılara yer verilmedi. Ticari gemilere yönelik diğer saldırılar hakkında da açıklama yapılmadı. Libya'dan Moskova ile ortak soruşturma talimatı Usame Hammad başkanlığındaki doğu Libya hükümeti, Rus gemisinin insansız araçlarla hedef alınmış olabileceğini belirterek kapsamlı soruşturma başlatılması talimatını verdi. Olayın bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Moskova yönetimiyle ortak soruşturma yürütülmesi de kararlaştırıldı. Doğu Libya hükümeti, ülkenin topraklarının ve limanlarının uluslararası çatışmalarda kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı. Açıklamada, Libya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta taraf olmadığına dikkat çekildi.