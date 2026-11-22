Mısır 'Türkiye ile bunu başardık' diyerek sitem etti: Ne yazık ki onlar ikna olmuyor
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın tesisi için ateşkeslerden siyasi süreçlere geçilmesi, ulus devletlerin desteklenmesi, anlaşmaların uygulanmasına yönelik güvencelerin oluşturulması ve bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Abdulati, ülkenin güneyinde düzenlenen 6. Asvan Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Forumu kapsamındaki "Ateşkesin Ötesinde: Orta Doğu'da Bir Barış Sistemine Doğru" başlıklı oturumda konuştu. Oturuma Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ve Kral Faysal Araştırma ve İslam Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prens Turki el-Faysal'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan yetkililer ile akademisyenler katıldı.
Bölgede art arda yaşanan krizlerin, bölgesel çekişmelerin askeri seçeneklerle çözülemeyeceğini gösterdiğini ifade eden Abdulati, Mısır'ın sürdürülebilir bölgesel barış vizyonunun 4 temel unsurunu sıraladı. Abdulati, ilk faktörün ateşkeslerden, çatışmaların temel nedenlerini ele alan açık siyasi süreçlere geçiş olduğunu kaydetti. Bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasının eksiksiz uygulanmasının önemine dikkati çeken Abdulati, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve Filistin yönetiminin bölgedeki sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Bunun aynı zamanda hızlı toparlanma ve yeniden imarın yanı sıra Doğu Kudüs'ün başkent olduğu 1967 sınırlarını esas alan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını da kapsayabileceğini söyledi. Sürdürülebilir bölgesel barışın ikinci faktörünün ulus devletlerin ve meşru kurumlarının desteklenmesi, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi olduğunu belirten Abdulati, Lübnan'daki devlet kurumlarının desteklenmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam uygulanması, Suriye'nin birliği ve egemenliğinin korunması ile Yemen krizine kapsamlı siyasi çözüm bulunmasının önemini vurguladı.
Bedr Abdulati, “Türkiye ve Katar ile birlikte Hamas'ı silahlarını teslim etmeye ikna etmeyi başardık. Ancak ne yazık ki İsrail'den hiçbir olumlu karşılık alamadık” dedi.
Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'la yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğa öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, Mısır, Körfez ülkeleri ve bölgenin geri kalanının güvenliğinin birbirine yakından bağlı olduğunu ifade etti. Üçüncü faktörün ateşkes anlaşmaları ve siyasi çözümlerin uygulanması için açık güvenceler sağlanması olduğunu dile getiren Abdulati, etkili izleme ve hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması, uluslararası hukuk ve BMGK kararlarına çifte standart uygulanmadan uyulması gerektiğini aktardı.
Dördüncü faktörün ise Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar düzenlemelerinde bölgesel sahiplenmenin güçlendirilmesi olduğuna işaret eden Abdulati, bölge ülkelerinin güvenlik düzenlemelerinin şekillendirilmesinde öncü rol üstlenmesi, diyalog ve ortak koordinasyonun geliştirilmesi ve özellikle Kızıldeniz ile Aden Körfezi gibi stratejik su yollarının güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.
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