Bunun aynı zamanda hızlı toparlanma ve yeniden imarın yanı sıra Doğu Kudüs'ün başkent olduğu 1967 sınırlarını esas alan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını da kapsayabileceğini söyledi. Sürdürülebilir bölgesel barışın ikinci faktörünün ulus devletlerin ve meşru kurumlarının desteklenmesi, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi olduğunu belirten Abdulati, Lübnan'daki devlet kurumlarının desteklenmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam uygulanması, Suriye'nin birliği ve egemenliğinin korunması ile Yemen krizine kapsamlı siyasi çözüm bulunmasının önemini vurguladı.