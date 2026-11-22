Metin Külünk sitem etti: Bunu camideki cemaat söylüyor! AK Parti'nin tabanı söylüyor
AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunarak, "Bu konu bir yıldır biliniyordu" dedi.
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AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulunarak, "Bu konu bir yıldır biliniyordu" dedi.
Aydınlık'ta yer alan habere göre, AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, finans piyasalarında yaşanan gelişmeler ve denetleyici kurumların sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sürecin uzun süredir gündemde olduğunu belirten Külünk, sorumluların geçen bir yıllık dönemde ne yaptığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.
Külünk, eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Bunların hiçbirinin milletle yüzleşmeye kabiliyeti yok. Hiçbirinin. 1 yıl olmuş bu konu bilineli. 2025 yılından beri Ankara'da bu işin hükümet içindeki siyaseti temsil eden sorumluluk makamındakiler 1 yıl ne yapmışlar? Senin vazifen yazı yazma değil ki. Senin vazifen müdahale etmek."
Finans piyasalarındaki para hareketleri ve hisse senedi fiyatlarındaki değişimlere dikkat çeken Külünk, denetleyici kurumların yöneticilerine yönelik sorular yöneltti. Külünk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkede bir tuşla paralar yurt dışına çıkarılırken, bu ülkede kripto varlıklar üzerinden paralar yurt dışına çıkarılırken, bu ülkede 50 TL'lik hisse 1000 TL işlem görürken, sabah kalktığında 10 TL'ye düşürülürken Borsa başkanı sen neredeydin? SPK Başkanı sen neredeydin? Takasbank'ın başındaki neredeydin? Ankara'daki hazine yetkilisi neredeydin? BDDK Başkanı bunlara banka izni verilirken sen neredeydin? Bunları söylemeyecek miyiz?"
Eleştirilerinin yalnızca kendisine ait olmadığını savunan Külünk, finans piyasalarındaki gelişmelere ilişkin rahatsızlığın toplumun farklı kesimlerinde de dile getirildiğini belirtti. Külünk, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunları ben söylemezsem sokaktaki caminin önündeki takke satan amca söylüyor. Camideki cemaat söylüyor. AK Parti'nin tabanı söylüyor."
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