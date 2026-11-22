Külünk, eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "Bunların hiçbirinin milletle yüzleşmeye kabiliyeti yok. Hiçbirinin. 1 yıl olmuş bu konu bilineli. 2025 yılından beri Ankara'da bu işin hükümet içindeki siyaseti temsil eden sorumluluk makamındakiler 1 yıl ne yapmışlar? Senin vazifen yazı yazma değil ki. Senin vazifen müdahale etmek."