Yapay zeka için korkutucu rapor! Milyonlarca kişi işinden olacak

Yapay zeka teknolojilerinin milyonlarca kişinin işini kaybetmesine sebep olacağı söylense de aslında yeni bir iş gücü daha yaratıyor. Zira yurt dışında birçok yazılım şirketi, ChatGPT gibi sohbet botlarını etkili şekilde kullanabilecek çalışanlar arıyor. İrlanda’nın Cork şehrinde yazılım ve yapay zeka danışmanlığı şirketi olan Zartis’in Yapay Zeka Stratejisi Başkanı Michal Szymczak da bunu destekliyor. Szymczak, “Başka bir deyişle, yapay zekanın kendisi işlerimizi elimizden almayacak, ancak yapay zekayı etkili bir şekilde kullanan bir insan kesinlikle bunu yapacak” sözlerini dile getirdi. Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son rapor her ne kadar Birleşik Krallık için hazırlanmış olsa da, diğer ülkelerdeki iş gücünün de yapay zekadan etkilenmesi kuvvetle muhtemel.