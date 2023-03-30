Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Goldman Sachs ekonomistleri, ChatGPT ve benzeri platformlar ile yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, dünya genelinde 300 milyon işin insanlar tarafından yapılmasına gerek kalmayacağını tahmin etti. Bu durumun özellikle avukatlar, gazeteciler ve memurlar gibi beyaz yakalı çalışanlar için daha fazla risk oluşturabileceği belirtildi. Bununla birlikte, uzmanlar yapay zeka teknolojisinin işgücü verimliliğini artırarak küresel GSYİH'yi arttıracağını açıkladı.