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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

2023-03-30 14:49:13
Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Goldman Sachs ekonomistleri, ChatGPT ve benzeri platformlar ile yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, dünya genelinde 300 milyon işin insanlar tarafından yapılmasına gerek kalmayacağını tahmin etti. Bu durumun özellikle avukatlar, gazeteciler ve memurlar gibi beyaz yakalı çalışanlar için daha fazla risk oluşturabileceği belirtildi. Bununla birlikte, uzmanlar yapay zeka teknolojisinin işgücü verimliliğini artırarak küresel GSYİH'yi arttıracağını açıkladı.

#1
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Goldman Sachs ekonomistleri, yapay zeka teknolojisiyle dünya genelinde yaklaşık 300 milyon tam zamanlı işin otomatik hale getirilebileceğini öngörüyor.

#2
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Pazar günü yayınlanan bir raporda, küresel olarak işlerin 'inin bilgisayarlaştırılabileceği ve bunun özellikle gelişmiş ekonomilerde daha derinden hissedileceği belirtildi.

#3
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Bankanın raporunda, idari çalışanlar ve avukatların en çok etkilenebileceği, inşaat ve onarım işleri gibi fiziksel olarak zorlu veya açık havada yapılan mesleklerdeki işlerin ise daha az etkilenebileceği belirtildi.

#4
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

ABD ve Avrupa'da mevcut işlerin yaklaşık üçte ikisinin "bir dereceye kadar yapay zeka otomasyonuna maruz kalacağı" ve tüm işlerin dörtte birinin tamamen yapay zeka tarafından yapılabileceğini tahmin eden Goldman Sachs ekonomistleri, üretken yapay zekanın işgücü piyasasında önemli bir değişikliğe neden olabileceğine dikkat çekti.

#5
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Diğer taraftan, raporda ayrıca ChatGPT gibi yapay zeka platformlarının, şimdiden pek çok işletmeyi insanların nasıl çalışması gerektiğini yeniden düşünmeye sevk ettiği ve yapay zekanın daha fazla kullanılmasının muhtemelen iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.

#6
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Ancak, teknolojik yeniliklerin tarihsel olarak uzun vadede istihdam artışı da yarattığına dikkat çekilen raporda, yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesinin nihayetinde işgücü verimliliğini artırabileceği vurgulandı.

#7
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Goldman Sachs'ın bildirdiğine göre yapay zeka, küresel GSYİH'yi 10 yıllık bir süre içinde yılda yüzde 7 oranında artırabilir.

#8
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Chatgpt nedir? - ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor.

#9
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD’deki OpenAI adlı kuruluşun ı araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGBT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.

#10
Foto - Yapay zeka 300 milyon işe talip! İşte tehlike altındaki meslekler

Microsoft, ChatGPT'ye 10 milyar dolar yatırım yaptı ve teknolojinin insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini değiştireceğini söyledi. Ancak, teknolojide bir dönüm noktası olarak görülen Chat GPT insanların işlerini yakın bir gelecekte ellerinden alabilir.

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